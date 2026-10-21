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El truco para convertir un envase de salsa de tomate en un semillero y hacer crecer un árbol en el jardín de casa

Un recipiente que normalmente termina en la basura puede transformarse en un semillero para árboles. Cómo prepararlo, qué semillas utilizar y cuándo realizar el trasplante.

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Pequeñas plantas en tres envases de plástico reutilizados como semillero, con tierra y otras plantas alrededor.
Un envase de salsa de tomate puede reutilizarse como semillero para comenzar a cultivar un árbol en casa, siempre que tenga un drenaje adecuado. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Un envase vacío de salsa de tomate puede tener una segunda vida en el jardín. En lugar de descartarlo, es posible convertirlo en un pequeño semillero donde iniciar el crecimiento de un árbol, siempre que el recipiente sea adecuado y cuente con buen drenaje.

La técnica permite reutilizar materiales cotidianos, reducir residuos y comenzar un proyecto de jardinería sin comprar una maceta nueva. Sin embargo, no todos los envases sirven ni todas las semillas germinan de la misma manera.

Cómo transformar un envase de salsa de tomate en un semillero para árboles

El primer paso consiste en elegir un recipiente de plástico rígido, lo suficientemente estable para contener sustrato y permitir el crecimiento inicial de las raíces. Es preferible evitar los envases demasiado pequeños o difíciles de perforar.

Pequeña planta en un envase de plástico reutilizado como semillero, con tierra y herramientas de jardinería alrededor.
Para transformar un envase de salsa de tomate en un semillero, es fundamental limpiarlo, realizar agujeros de drenaje y utilizar un sustrato adecuado. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Según las recomendaciones de la Royal Horticultural Society (RHS), institución especializada en horticultura, los recipientes reutilizados deben encontrarse limpios y contar con agujeros en su base para facilitar la salida del agua.

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Para preparar el semillero, se pueden seguir estos pasos:

  1. Limpiar el envase: retirar completamente los restos de salsa de tomate y lavar con agua y detergente. Enjuagar y dejar secar.
  2. Realizar agujeros de drenaje: perforar cuidadosamente la base del recipiente para evitar que se acumule agua. Esta tarea debe hacerse con herramientas adecuadas.
  3. Agregar sustrato: utilizar una mezcla liviana, apropiada para la germinación de semillas y con buen drenaje.
  4. Colocar las semillas: respetar la profundidad de siembra indicada para la especie elegida.
  5. Regar con cuidado: humedecer el sustrato sin encharcarlo ni desplazar las semillas.
  6. Ubicar el recipiente: elegir un espacio con las condiciones de luz y temperatura que necesite la especie.

Uno de los errores más comunes consiste en utilizar recipientes sin drenaje. El exceso de humedad puede favorecer la aparición de enfermedades y la pudrición de las semillas o las plántulas.

Qué semillas de árboles se pueden plantar y cuándo hay que trasplantarlas

Aunque el procedimiento parece sencillo, no todas las semillas de árboles pueden sembrarse directamente y germinar rápidamente. La RHS explica que algunas necesitan atravesar períodos de frío o calor para superar su estado de dormancia. Este proceso se conoce como estratificación y reproduce determinadas condiciones ambientales necesarias para activar la germinación.

Por ese motivo, antes de sembrar conviene identificar la especie, comprobar si sus semillas son viables y conocer sus necesidades particulares. También es recomendable priorizar árboles compatibles con el clima y el espacio disponible.

Árbol. Foto: Unsplash
Un envase de salsa de tomate puede reutilizarse como semillero para comenzar a cultivar un árbol en casa. Foto: Unsplash

Una vez que aparecen los primeros brotes, comienza el cuidado de las raíces, lo cual es una etapa fundamental del proceso. Para ello, la Universidad de Minnesota recomienda trasladar las plántulas a recipientes más grandes cuando superan el espacio disponible, procurando no dañarlas durante la manipulación.

En el caso de los árboles, este aspecto resulta especialmente importante, ya que algunas especies desarrollan raíces profundas desde las primeras etapas.

Cabe señalar que el envase de salsa de tomate debe utilizarse como semillero temporal, no como maceta definitiva. Cuando la planta necesite mayor profundidad o las raíces comiencen a ocupar el recipiente, será necesario trasladarla a una maceta apropiada.

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