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Si tenés botellas de leche vacías, guardalas: cómo convertirlas en macetas para el jardín en pocos pasos

Con pocos materiales y en minutos, es posible darles una segunda vida a los envases plásticos y sumar verde al hogar sin gastar de más.

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Si tenés botellas de leche vacías, guardalas: cómo convertirlas en macetas para el jardín en pocos pasos.
Si tenés botellas de leche vacías, guardalas: cómo convertirlas en macetas para el jardín en pocos pasos. Foto: Foto: Gemini
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Las botellas de leche vacías suelen terminar en la basura, pero existe una alternativa simple y económica para reutilizarlas: convertirlas en macetas para decorar el jardín, el balcón o cualquier rincón de la casa. Estos envases plásticos pueden transformarse en recipientes ideales para cultivar plantas aromáticas, flores o especies ornamentales, sumando espacios verdes sin gastar de más.

No hace falta ser experto en jardinería ni contar con herramientas especiales. Solo se necesitan algunos materiales básicos y unos minutos para preparar el envase y adaptarlo a las necesidades de cada planta.

Qué materiales se necesitan para hacer una maceta con una botella de leche

Para poner en práctica esta idea, alcanza con tener a mano:

  • Una botella de leche vacía y limpia
  • Tijera resistente o cúter
  • Un marcador
  • Un clavo grueso u otra herramienta para perforar el plástico (con ayuda de un adulto si es necesario)
  • Tierra para macetas
  • Una planta o semillas
  • Pintura apta para plástico, si se quiere decorar

El paso a paso para transformar una botella en maceta

El primer paso es limpiar bien la botella con agua y detergente para eliminar cualquier resto de leche y dejarla secar completamente.

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Luego, con un marcador, se dibuja la línea de corte: se puede retirar la parte superior para obtener un recipiente profundo, o cortar una de las caras laterales si se busca una maceta alargada. Es importante que el corte quede prolijo y sin bordes filosos.

Las botellas de leche pueden usarse como maceta.
Las botellas de leche pueden usarse como maceta. Foto: Foto: Gemini

El siguiente paso es hacer agujeros en la base para asegurar el drenaje y evitar que el agua se acumule, lo que podría dañar las raíces. Se pueden realizar varios orificios pequeños con un clavo grueso o una herramienta similar.

Después, se coloca una capa de tierra para macetas, se acomoda la planta elegida o las semillas, y se completa con más sustrato sin compactar demasiado. Un riego moderado ayuda a asentar la tierra.

Para personalizar la maceta, se puede pintar el exterior con productos aptos para plástico o decorarla con cintas y otros materiales resistentes a la humedad. Si va a estar al aire libre, conviene elegir adornos que soporten el sol y la lluvia.

Qué plantas se pueden cultivar en botellas recicladas

La elección de la especie depende del tamaño del envase, la luz disponible y la profundidad que requieran las raíces. Algunas opciones recomendadas son:

  • Albahaca: ideal para cocinas luminosas o balcones soleados.
  • Perejil: crece bien en recipientes profundos y con buena luz.
  • Malamadre: ornamental, se adapta a macetas y lugares con luz indirecta.
  • Pensamientos: flores coloridas que prosperan en recipientes adecuados.

Antes de elegir la planta, es clave comprobar que la botella tenga el tamaño adecuado y que pueda mantenerse estable una vez llena de tierra.

Dónde ubicar las macetas hechas con botellas de leche

Estas macetas recicladas pueden colocarse en balcones, patios, jardines o cerca de una ventana luminosa. Son ideales para aprovechar rincones pequeños donde no entran recipientes tradicionales.

Si se ubican en el exterior, es importante asegurarse de que tengan buen drenaje y no queden expuestas a condiciones que puedan dañar el plástico o hacerlas volcar con el viento. Para el interior, conviene poner un plato debajo para recoger el agua que escurre y evitar que la maceta quede en contacto con agua acumulada.

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