En 2020 empezaron a reciclar botellas de vidrio en Estados Unidos: 6 años después, recuperaron más de 6.300 toneladas para proteger la costa

Desde 2020, Glass Half Full recuperó 6.350 toneladas de vidrio en Estados Unidos y convirtió parte de esos residuos en arena para proyectos de restauración ambiental. Foto: Glass Half Full.

En 2020, dos estudiantes universitarios comenzaron a reciclar botellas de vidrio en el patio de una casa de Nueva Orleans, Estados Unidos. Seis años después, su emprendimiento, Glass Half Full, había recuperado más de 6.300 toneladas de vidrio, un material que ahora se transforma en arena y grava para contribuir a la restauración de costas, humedales y ecosistemas afectados por la erosión en Luisiana.

La iniciativa fue impulsada por Franziska Trautmann y Max Steitz, quienes estudiaban en la Universidad de Tulane. Lo que empezó como una solución doméstica ante la falta de instalaciones de reciclaje de vidrio en la ciudad terminó convirtiéndose en una operación industrial capaz de procesar millones de botellas.

Según un relevamiento publicado por Mongabay en julio de 2026, el proyecto había reciclado aproximadamente 6.350 toneladas de vidrio desde su creación, aunque no todo ese material se destinó a la recuperación costera: una parte también se utiliza para fabricar nuevos envases y otros productos.

Franziska Trautmann y Max Steitz comenzaron reciclando botellas de vidrio en el patio de una casa de Nueva Orleans, sin imaginar que su iniciativa crecería hasta convertirse en un proyecto de recuperación costera. Foto: Glass Half Full.

De reciclar botellas en un patio a recuperar más de 6.300 toneladas de vidrio

La historia comenzó durante los primeros meses de 2020, cuando Trautmann y Steitz advirtieron que las botellas que utilizaban habitualmente terminaban en vertederos debido a la falta de un sistema accesible de reciclaje de vidrio en Nueva Orleans.

En lugar de aceptar esa situación, decidieron buscar una alternativa. Descubrieron que existían máquinas capaces de triturar vidrio hasta convertirlo en partículas similares a la arena natural y comprendieron que esa tecnología podía tener una aplicación ambiental mucho mayor.

Con recursos limitados y el apoyo de amigos y voluntarios, instalaron una pequeña trituradora en un patio y comenzaron a recibir botellas de vecinos interesados en participar.

La respuesta de la comunidad permitió ampliar progresivamente las operaciones. Con el tiempo, Glass Half Full incorporó puntos de recolección, acuerdos con restaurantes y bares, y equipos industriales para procesar mayores cantidades de residuos.

Para abril de 2026, la organización ya había recuperado unos 5.900 toneladas de vidrio, una cifra que continuó creciendo durante los meses siguientes.

Las botellas de vidrio descartadas se trituran hasta convertirse en arena reciclada, un material que puede utilizarse para restaurar humedales y combatir la erosión en Luisiana. Foto: Glass Half Full.

Cómo transforman botellas de vidrio en arena para reconstruir costas

El procedimiento comienza con la recolección de botellas y otros envases descartados por hogares, establecimientos gastronómicos y comercios.

Una vez que llegan a las instalaciones, los materiales pasan por distintas etapas de clasificación y limpieza. Allí se retiran componentes ajenos al vidrio, como tapas metálicas, plásticos y etiquetas.

Posteriormente, las botellas son trituradas mediante maquinaria especializada. Parte del vidrio se recupera en fragmentos destinados a fabricar nuevos envases, mientras que las partículas más pequeñas se pulverizan hasta obtener una arena fina.

El resultado es un material compuesto principalmente por sílice que puede utilizarse en diferentes aplicaciones, desde la construcción hasta proyectos de restauración ambiental.

La principal innovación consiste en transformar un residuo urbano en un recurso para recuperar terrenos afectados por la erosión, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de extraer arena de ambientes naturales.

La restauración de un humedal en Luisiana registró un aumento del 60% en la cobertura vegetal durante los 12 meses posteriores a la construcción de una barrera con arena reciclada. Foto: Glass Half Full.

Construyeron pequeñas islas y utilizaron 45 toneladas de arena reciclada para proteger un humedal

Uno de los proyectos más destacados se desarrolló en el refugio natural Big Branch Marsh, ubicado cerca del lago Pontchartrain, en Luisiana.

En junio de 2023, aproximadamente 100 voluntarios participaron en la construcción de una barrera de unos 91 metros de longitud utilizando sacos rellenos con 45 toneladas de arena obtenida de vidrio reciclado.

La estructura buscaba disminuir el impacto de las olas sobre un humedal dañado por el huracán Ida en 2021, que había permitido el ingreso de agua salada y acelerado la pérdida de vegetación.

Los resultados iniciales fueron alentadores: durante los 12 meses posteriores, el monitoreo del proyecto registró un aumento del 60% en la cobertura vegetal y una acumulación de aproximadamente 3,2 centímetros de sedimentos.

La organización también participó en la creación de cuatro pequeñas islas experimentales en Bayou Bienvenue, combinando sedimentos naturales y arena reciclada.

Cada una tiene aproximadamente 7,6 metros de diámetro. Las primeras se construyeron en 2024 y las siguientes en 2025, con el objetivo de evaluar cómo estos materiales pueden favorecer la recuperación de terrenos y el establecimiento de vegetación.

En 2023, unos 100 voluntarios utilizaron 45 toneladas de arena de vidrio reciclado para construir una barrera de aproximadamente 91 metros en el humedal Big Branch Marsh. Foto: Glass Half Full.

El proyecto que nació en 2020 y ahora busca combatir la erosión costera en Estados Unidos

El crecimiento de Glass Half Full permitió trasladar sus operaciones a instalaciones más grandes en Chalmette, Luisiana, donde la organización cuenta con un predio de aproximadamente 1,2 hectáreas.

Desde allí recibe vidrio procedente de distintos puntos de Luisiana y de estados vecinos, como Mississippi y Alabama. El emprendimiento también trabaja con ReCoast, una iniciativa dedicada a investigar y desarrollar aplicaciones de la arena reciclada en proyectos de restauración costera.

Los estudios científicos realizados junto con investigadores universitarios encontraron resultados prometedores sobre el comportamiento de este material y su compatibilidad con determinadas especies de plantas y animales acuáticos.

Sin embargo, los especialistas continúan evaluando sus aplicaciones y su eficacia a largo plazo en distintos ecosistemas.

Las botellas de vidrio descartadas se trituran hasta convertirse en arena reciclada, un material que puede utilizarse para restaurar humedales y combatir la erosión en Luisiana. Foto: Glass Half Full.

Seis años después de comenzar con una pequeña trituradora, Glass Half Full demuestra cómo una idea surgida para resolver un problema cotidiano puede convertirse en una herramienta para enfrentar desafíos ambientales mucho mayores.

Su experiencia propone una alternativa concreta: que las botellas descartadas en una ciudad puedan regresar al ambiente transformadas en materiales capaces de ayudar a recuperar parte de las costas que desaparecen por la erosión.