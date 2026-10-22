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La verdura que crece en maceta, ocupa poco espacio y podés cosechar fresca en tu propia cocina

Esta verdura crece rápido y no necesita jardín: alcanza con un balcón, terraza o una ventana luminosa.

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La verdura que crece en maceta, ocupa poco espacio y podés cosechar fresca en tu propia cocina.
La verdura que crece en maceta, ocupa poco espacio y podés cosechar fresca en tu propia cocina. Foto: Foto: Gemini
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Tener una huerta en casa no exige contar con un gran jardín ni con patio propio. Algunas verduras, como la rúcula, se adaptan perfectamente al cultivo en macetas y permiten aprovechar balcones, terrazas o cualquier rincón con buena luz para sumar hojas frescas a las comidas de todos los días.

La rúcula es una de las opciones más prácticas para quienes quieren iniciarse en la jardinería. Es de crecimiento rápido, ocupa poco espacio y se puede cosechar de a poco, a medida que las hojas crecen. Solo hace falta una maceta adecuada, sustrato fértil y riego regular para disfrutar de su sabor picante y sumar nutrientes a la dieta.

Paso a paso: cómo sembrar rúcula en maceta

La rúcula se puede sembrar directamente en una maceta o jardinera, sin necesidad de un recipiente muy profundo. Es importante que el envase tenga espacio suficiente para el desarrollo de las raíces y agujeros en la base para drenar el exceso de agua.

El primer paso es llenar la maceta con un sustrato liviano y rico en materia orgánica. Luego, se distribuyen las semillas y se cubren con una capa fina de tierra. El riego debe ser suave, solo para mantener la humedad sin encharcar.

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La rúcula es fácil de cuidar.
La rúcula es fácil de cuidar. Foto: Foto: Gemini

La germinación suele aparecer en pocos días si la temperatura es la adecuada. Cuando brotan las primeras hojas, conviene dejar espacio entre las plantas para que no queden amontonadas y puedan crecer bien.

Cuánta luz y agua necesita la rúcula

La iluminación es clave para que la rúcula se desarrolle correctamente. Lo ideal es ubicar la maceta en un balcón, terraza o cerca de una ventana luminosa, donde reciba varias horas de luz al día. En épocas de calor intenso, conviene protegerla del sol directo de la tarde para evitar que florezca antes de tiempo y que las hojas se vuelvan demasiado picantes.

El riego también es fundamental: la tierra debe mantenerse húmeda, pero nunca empapada. La frecuencia depende del clima, el tamaño de la maceta y la exposición al sol. En días calurosos, el sustrato se seca más rápido y hay que revisarlo seguido. Es importante que el agua drene bien para evitar problemas en las raíces.

Cuándo y cómo cosechar las hojas de rúcula

Una de las ventajas de la rúcula es que se puede cosechar sin esperar a que forme fruto. Las hojas están listas para cortar entre cuatro y seis semanas después de la siembra, según la variedad y las condiciones de cultivo.

Para que la planta siga creciendo, lo ideal es cortar solo las hojas exteriores con una tijera limpia y dejar el centro intacto, donde salen los nuevos brotes. Si se cosechan todas las hojas de una vez, la recuperación será más lenta.

Sembrar pequeñas cantidades de manera escalonada permite tener hojas frescas durante más tiempo. Además, conviene cosechar antes de que la planta florezca, ya que el sabor se intensifica.

Beneficios de cultivar rúcula en casa

Tener rúcula en maceta permite cosechar solo lo necesario para una ensalada, un sándwich o una comida caliente, y disfrutarla recién cortada, sin que se marchite en la heladera.

Además de su sabor característico, la rúcula aporta vitamina K, vitamina C, folato y fibra. Combina bien con tomates, quesos, huevos, pastas y otras verduras, y es una forma sencilla de sumar nutrientes y frescura a la mesa diaria.

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