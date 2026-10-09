Mane y Chris, de Huerta y Bosque: “Cortamos una rama de sauce, la enterramos en una maceta y esto fue lo que pasó semanas después”

Mane y Chris, de Huerta y Bosque, mostraron qué hicieron con la rama de sauce que cortaron. Foto: Captura Instagram @huerta.y.bosque

Reproducir un árbol sin semillas y sin necesidad de comprar un plantín es posible. Así lo demostraron Mane y Chris, de Huerta y Bosque, quienes compartieron un procedimiento sencillo para obtener nuevos sauces utilizando solamente ramas cortadas de una planta.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, los especialistas enseñaron cómo prepararon varias estacas, las colocaron dentro de macetas y esperaron hasta que aparecieron las primeras señales de crecimiento.

Aunque durante los primeros días parecía que nada estaba ocurriendo, con el paso de las semanas las ramas comenzaron a desarrollar pequeños brotes verdes. El resultado despertó interés entre los usuarios que buscan alternativas económicas para multiplicar plantas y árboles en casa.

Mane y Chris, de Huerta y Bosque, mostraron qué hicieron con la rama de sauce que cortaron. Foto: Captura Instagram @huerta.y.bosque

Cómo reproducir un sauce a partir de una rama

El procedimiento mostrado por Mane y Chris comienza con la selección y el corte de varias ramas de sauce. Luego, cada una de ellas se divide en estacas y se coloca dentro de una maceta con tierra húmeda. “Cortamos varias estacas, las pusimos en macetas con tierra húmeda y las dejamos en un lugar reparado”, explicaron.

La ubicación de los recipientes es un punto importante. Mientras las estacas atraviesan su primera etapa, deben permanecer protegidas de condiciones intensas que puedan provocar una pérdida rápida de humedad.

Además, el sustrato debe conservar cierta humedad, pero sin quedar permanentemente inundado. El objetivo es mantener un ambiente favorable para que la rama continúe viva y pueda avanzar en su proceso de desarrollo.

La propagación por estacas es una forma de reproducción vegetativa que permite obtener una nueva planta a partir de fragmentos de tallos o ramas. En el caso de los sauces y los álamos, este método suele ser más fácil, rápido y económico que la reproducción mediante semillas.

Mane y Chris, de Huerta y Bosque, explicaron cómo reproducir un sauce a partir de una rama. Video: Instagram @huerta.y.bosque

Qué pasó con las ramas después de varias semanas

Al principio, las estacas no mostraron cambios visibles. Sin embargo, la ausencia de hojas o brotes durante los primeros días no significa necesariamente que el procedimiento haya fallado.

“Durante varios días no pasó nada, pero ahora empezaron a brotar. Eso significa que la rama sigue viva y que está usando sus reservas para generar crecimiento nuevo”, señalaron los especialistas.

Los brotes representan una señal positiva porque evidencian que el tejido de la rama todavía tiene actividad. No obstante, todavía queda una etapa fundamental antes de asegurar que el futuro árbol logró establecerse correctamente.

La advertencia de Huerta y Bosque sobre las raíces

Uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que una estaca ya desarrolló raíces apenas aparecen sus primeras hojas. Mane y Chris remarcaron que ambos procesos no necesariamente suceden al mismo tiempo: “Cuidado, que tenga hojas no significa que ya tenga raíces”, advirtieron.

Una rama puede utilizar las reservas acumuladas en sus tejidos para abrir las yemas y producir hojas antes de formar un sistema radicular suficiente. Por ese motivo, no es recomendable retirarla inmediatamente de la tierra para comprobar su evolución, ya que cualquier movimiento brusco podría dañar las raíces incipientes.

Mane y Chris, de Huerta y Bosque, mostraron qué hicieron con la rama de sauce que cortaron. Foto: Captura Instagram @huerta.y.bosque

Para que la propagación sea realmente exitosa, la estaca deberá generar raíces adventicias, activar sus yemas y continuar creciendo hasta convertirse en una planta independiente. Los sauces se encuentran entre las especies que pueden propagarse con facilidad mediante esta técnica.

Cuándo se puede considerar que la estaca tuvo éxito

La aparición de nuevos brotes es apenas el comienzo. En las semanas siguientes será necesario observar si las hojas permanecen firmes y si la planta continúa produciendo crecimiento.

Si los brotes se marchitan rápidamente, la rama podría haber agotado sus reservas antes de desarrollar raíces. En cambio, si el crecimiento se mantiene y aparecen hojas nuevas, aumentan las posibilidades de que la estaca haya comenzado a enraizar.

El éxito también dependerá de factores como la humedad, la temperatura, la iluminación, la ventilación y las condiciones del sustrato.

Una forma económica de conseguir varios árboles

La principal ventaja de este método es que permite obtener diferentes ejemplares a partir de un solo material vegetal. Una rama suficientemente larga puede dividirse en varias secciones, siempre que cada una conserve yemas capaces de generar nuevos brotes. “De una sola rama podemos sacar varios árboles nuevos sin comprar un solo plantín”, resumieron Mane y Chris.

Además del ahorro económico, la propagación mediante estacas produce ejemplares con las mismas características genéticas que la planta de origen. Por eso, se trata de una práctica habitual en viveros y proyectos de forestación con sauces y álamos.