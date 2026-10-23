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Las 3 frutas que podés cultivar en macetas durante la primavera: qué necesitan para crecer y dar frutos

Frutilla, limonero enano y arándano se adaptaron a espacios reducidos y ofrecieron cosechas con los cuidados adecuados.

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Las 3 frutas que podés cultivar en macetas durante la primavera: qué necesitan para crecer y dar frutos
Las 3 frutas que podés cultivar en macetas durante la primavera: qué necesitan para crecer y dar frutos Foto: Gemini
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No hace falta tener un jardín para disfrutar de frutas frescas en casa: con una maceta adecuada, buena luz y algunos cuidados, varias especies se desarrollan en balcones, patios y terrazas durante la primavera. Esta estación resulta ideal para revisar las condiciones de cultivo y elegir plantas que se adaptaran al espacio disponible.

Entre las opciones más elegidas están la frutilla, el limonero enano y el arándano, tres especies que demuestran que es posible cosechar frutos en espacios chicos si se cumplen ciertos requisitos.

Frutilla: la favorita para balcones y espacios pequeños

La frutilla se destaca como una de las frutas más prácticas para cultivar en macetas, jardineras o recipientes colgantes. Como sus raíces no requieren tanta profundidad como las de un árbol, se adapta bien a lugares reducidos.

Para crecer y dar frutos, necesita varias horas de sol directo, un sustrato fértil y buen drenaje. El riego mantiene la tierra húmeda, pero sin encharcar, y es clave retirar las hojas secas y evitar que los frutos tocaran superficies demasiado húmedas.

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La cosecha depende de la variedad y del estado del plantín: no todas las plantas incorporadas en primavera dan frutillas de inmediato, pero con paciencia y los cuidados correctos, la producción llega.

Limonero enano: una alternativa para patios y terrazas

El limonero enano también se adapta a la vida en maceta, sobre todo si se elige una variedad de porte reducido. Para desarrollarse bien, necesita un recipiente amplio y profundo, con orificios de drenaje, y un lugar con varias horas de sol directo.

Limonero en maceta Foto: Pinterest

Para aumentar las chances de cosechar limones, lo ideal es elegir un ejemplar de vivero, preferentemente injertado, en vez de empezar desde semilla. Aun así, la aparición de frutos depende de la edad y la variedad de la planta, además de las condiciones de cultivo.

Arándano: el secreto está en el sustrato ácido

El arándano es la opción para quienes quisieron cultivar frutos pequeños en espacios reducidos, aunque presenta un requisito fundamental: necesita un sustrato ácido, además de buen drenaje y humedad constante.

Antes de comprar un ejemplar, conviene consultar en el vivero qué variedad se adaptaba mejor al clima de la zona y si necesitaba otra planta compatible para mejorar la polinización. La producción no es inmediata y depende de la variedad, la edad de la planta y los cuidados recibidos.

Consejos clave antes de cultivar frutas en macetas

Antes de elegir una especie, es fundamental evaluar cuántas horas de sol recibía el balcón o la terraza y cuánto espacio había disponible. Las macetas deben tener drenaje adecuado y un sustrato acorde a las necesidades de cada planta.

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