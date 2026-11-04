comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Maru Botana, 57 años, cocinera argentina: “La mejor fruta del mundo es la chirimoya; es chilena y también está en el Perú”

La pastelera destacó un alimento de pulpa cremosa y sabor dulce que también se cultiva en Argentina. Qué se sabe sobre su origen y cómo consumirlo.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La chirimoya también tiene presencia en el mercado argentino.
La chirimoya también tiene presencia en el mercado argentino. Foto: Google Gemini.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La cocinera argentina Maru Botana, de 57 años, señaló a la chirimoya como la “mejor fruta del mundo” en una declaración difundida por la cuenta gastronómica Fuera de Carta en Instagram. La pastelera mencionó a Chile y Perú al referirse a este alimento de pulpa blanca, sabor dulce y textura cremosa, cuyo origen se encuentra en la región andina de Ecuador y Perú, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Qué es la chirimoya, la fruta que eligió Maru Botana como la mejor del mundo

La chirimoya es el fruto del árbol Annona cherimola, perteneciente a la familia de las anonáceas. Tiene una cáscara verde, forma similar a un corazón y una pulpa blanca que contiene numerosas semillas negras.

Según el Mercado Central de Buenos Aires, su sabor recuerda a una combinación de banana, ananá y pera. Su textura cremosa permite consumirla directamente con una cuchara cuando está madura.

Chirimoya fresca lista para comer.
La Universidad de California explica que uno de los principales indicadores de madurez es el cambio de color de la cáscara, que pasa del verde oscuro a un tono verde claro o amarillento. Foto: Google Gemini.

Aunque Botana hizo referencia a Chile, la FAO explica que el origen de esta especie se encuentra en una zona que actualmente comprende el sur de Ecuador y el norte de Perú. Desde esa región, su cultivo se extendió hacia otros países de América y posteriormente llegó a Europa.

Contenido Recomendado

Maru Botana, cocinera de 57 años, sobre el secreto para preparar la tortilla de papas:“Para mí tiene que tener, por lo menos, unos ocho huevos”

Imagen ilustrativa de una tortilla de papas y la cara de la chef Maru Botana.

A qué se dedica Sofía Solá, la hija de Maru Botana que shippean con Franco Colapinto:tiene 21 años, se radicó en España y vive sola

Los rumores que envuelven a Franco Colapinto y Sofía Solá, hija de Maru Botana.

Dónde se cultiva la chirimoya en Argentina y en qué época se consigue

  • La chirimoya también tiene presencia en el mercado argentino. De acuerdo con información publicada por el Mercado Central de Buenos Aires, el 73,04% de los ingresos registrados provenía de Salta y el 4,10% de Jujuy, mientras que Chile representaba el 19,46% y Brasil el 3,40%.
  • Estos porcentajes corresponden a los registros difundidos por el organismo y no describen necesariamente la distribución actual de la oferta.
  • El Mercado Central identifica dos períodos de mayor comercialización: algunos días de junio y desde agosto hasta principios de octubre. La disponibilidad puede cambiar según las condiciones de producción, la procedencia y el abastecimiento.
  • El mismo organismo informó que, en 2021, el ingreso de chirimoya superó excepcionalmente las diez toneladas, frente a un volumen promedio cercano a una tonelada. Este antecedente permite dimensionar su presencia relativamente limitada en el mercado mayorista.

Cómo saber si una chirimoya está madura y cuál es la mejor manera de comerla

La Universidad de California explica que uno de los principales indicadores de madurez es el cambio de color de la cáscara, que pasa del verde oscuro a un tono verde claro o amarillento.

También recomienda observar la firmeza y la ausencia de daños o deterioro. Como se trata de un fruto relativamente blando, debe manipularse con cuidado para evitar golpes.

Para consumirla, se recomienda cortarla por la mitad y retirar las semillas negras, que no son comestibles. La pulpa puede extraerse directamente con una cuchara.

La FAO también menciona su utilización en helados, batidos, sorbetes y otras preparaciones. Por su parte, la Universidad de California destaca su contenido de vitamina C y potasio.

La fruta que eligió Botana también se produce en el norte argentino, aunque su comercialización depende de la temporada y del abastecimiento disponible.

Maru BotanaFrutas
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España:el giro inesperado en su agenda

Javier Milei en su llegada a Madrid, España. Foto: EFE.

Kicillof destacó el mensaje del Papa León XIV y anticipó una movilización masiva en Luján:“No podemos naturalizar la crueldad”

Milei le dio la bienvenida al Papa León XIV antes de su llegada a Argentina:“Lo esperamos, Santo Padre”

La causa $LIBRA podría reabrirse:Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

Economía

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026: cuál es el nuevo límite de ingresos

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

En una jornada marcada por las elecciones en EE.UU., el riesgo país se establece por encima de los 800 puntos, tocando los valores más altos en un año

Bancos cerrados en noviembre:cuándo habrá 5 días sin atención bancaria en Argentina

Internacionales

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Donald Trump.

“La razón por la que perdimos es la guerra”:JD Vance culpó al conflicto con Irán por la derrota republicana en los midterms 2026

Elecciones en Estados Unidos:cómo podría impactar en Argentina la derrota de Donald Trump

Elecciones en Israel:el escrutinio final dejó un revés para Netanyahu y la oposición tiene la llave para formar Gobierno