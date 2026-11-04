Maru Botana, 57 años, cocinera argentina: “La mejor fruta del mundo es la chirimoya; es chilena y también está en el Perú”

La chirimoya también tiene presencia en el mercado argentino. Foto: Google Gemini.

La cocinera argentina Maru Botana, de 57 años, señaló a la chirimoya como la “mejor fruta del mundo” en una declaración difundida por la cuenta gastronómica Fuera de Carta en Instagram. La pastelera mencionó a Chile y Perú al referirse a este alimento de pulpa blanca, sabor dulce y textura cremosa, cuyo origen se encuentra en la región andina de Ecuador y Perú, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Qué es la chirimoya, la fruta que eligió Maru Botana como la mejor del mundo

La chirimoya es el fruto del árbol Annona cherimola, perteneciente a la familia de las anonáceas. Tiene una cáscara verde, forma similar a un corazón y una pulpa blanca que contiene numerosas semillas negras.

Según el Mercado Central de Buenos Aires, su sabor recuerda a una combinación de banana, ananá y pera. Su textura cremosa permite consumirla directamente con una cuchara cuando está madura.

La Universidad de California explica que uno de los principales indicadores de madurez es el cambio de color de la cáscara, que pasa del verde oscuro a un tono verde claro o amarillento. Foto: Google Gemini.

Aunque Botana hizo referencia a Chile, la FAO explica que el origen de esta especie se encuentra en una zona que actualmente comprende el sur de Ecuador y el norte de Perú. Desde esa región, su cultivo se extendió hacia otros países de América y posteriormente llegó a Europa.

Dónde se cultiva la chirimoya en Argentina y en qué época se consigue

La chirimoya también tiene presencia en el mercado argentino. De acuerdo con información publicada por el Mercado Central de Buenos Aires, el 73,04% de los ingresos registrados provenía de Salta y el 4,10% de Jujuy , mientras que Chile representaba el 19,46% y Brasil el 3,40%.

Estos porcentajes corresponden a los registros difundidos por el organismo y no describen necesariamente la distribución actual de la oferta.

El Mercado Central identifica dos períodos de mayor comercialización: algunos días de junio y desde agosto hasta principios de octubre . La disponibilidad puede cambiar según las condiciones de producción, la procedencia y el abastecimiento.

El mismo organismo informó que, en 2021, el ingreso de chirimoya superó excepcionalmente las diez toneladas, frente a un volumen promedio cercano a una tonelada. Este antecedente permite dimensionar su presencia relativamente limitada en el mercado mayorista.

Cómo saber si una chirimoya está madura y cuál es la mejor manera de comerla

La Universidad de California explica que uno de los principales indicadores de madurez es el cambio de color de la cáscara, que pasa del verde oscuro a un tono verde claro o amarillento.

También recomienda observar la firmeza y la ausencia de daños o deterioro. Como se trata de un fruto relativamente blando, debe manipularse con cuidado para evitar golpes.

Para consumirla, se recomienda cortarla por la mitad y retirar las semillas negras, que no son comestibles. La pulpa puede extraerse directamente con una cuchara.

La FAO también menciona su utilización en helados, batidos, sorbetes y otras preparaciones. Por su parte, la Universidad de California destaca su contenido de vitamina C y potasio.

La fruta que eligió Botana también se produce en el norte argentino, aunque su comercialización depende de la temporada y del abastecimiento disponible.