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No van heladera: cómo hay que conservar las bananas para evitar que se pongan negras rápido

Con algunos cuidados simples, se puede evitar que la fruta madure demasiado rápido y aprovecharla por más días.

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No van heladera: cómo hay que conservar las bananas para evitar que se pongan negras rápido.
No van heladera: cómo hay que conservar las bananas para evitar que se pongan negras rápido. Foto: Foto: Gemini
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Las bananas son una de las frutas más elegidas para desayunos, meriendas y postres, pero suelen presentar un problema: su cáscara se llena de manchas oscuras en pocos días, sobre todo cuando hace calor o no se almacenan bien. Aunque muchos optan por guardarlas en la heladera para que duren más, el frío puede oscurecer la cáscara, especialmente si todavía están verdes.

Sin embargo, existen algunos trucos sencillos para retrasar la maduración y mantenerlas en buen estado durante más tiempo. El secreto está en elegir el lugar adecuado para guardarlas y en aplicar algunos métodos caseros que ayudan a prolongar su frescura.

Dónde guardar las bananas para que no se pongan negras

Lo ideal es conservar las bananas en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor como el horno o la cocina. Las temperaturas altas aceleran la maduración y favorecen la aparición de manchas en la cáscara.

Lo mejor es conservar las bananas en un lugar fresco y seco.
Lo mejor es conservar las bananas en un lugar fresco y seco. Foto: Foto: Gemini

También es importante evitar guardarlas en bolsas de plástico cerradas, ya que la humedad y la falta de ventilación pueden empeorar el problema. Si se compran en racimo, conviene colocarlas en un frutero amplio o colgarlas en un soporte, para que no queden apretadas contra otras frutas o superficies.

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El truco del tallo para retrasar la maduración

Uno de los métodos más conocidos para que las bananas duren más es envolver los tallos con papel film. Esta técnica busca reducir el intercambio de etileno, un gas que las frutas producen naturalmente y que acelera la maduración.

Para hacerlo, se pueden separar las bananas y cubrir la zona del tallo con papel film, asegurándose de que quede bien ajustado. Si bien este truco puede ayudar a retrasar el proceso, no garantiza que la cáscara se mantenga amarilla por mucho más tiempo.

Por qué hay que mantenerlas alejadas de otras frutas

Las bananas liberan etileno, una hormona vegetal que acelera la maduración de otras frutas. Por eso, si se guardan junto a manzanas, peras o paltas, el proceso puede ser aún más rápido.

Para conservarlas mejor, lo recomendable es mantenerlas separadas de las frutas que también maduran con rapidez, sobre todo si ya están maduras y se quiere evitar que se oscurezcan en pocos días.

Qué hacer cuando las bananas ya están maduras

Si las bananas ya alcanzaron el punto justo de maduración y no se van a consumir enseguida, se pueden guardar en la heladera para ralentizar el proceso. En ese caso, la cáscara puede oscurecerse por el frío, pero la pulpa se mantiene en buenas condiciones.

Otra opción es pelarlas, cortarlas en rodajas y congelarlas en un recipiente hermético. Así se pueden aprovechar después en licuados, helados caseros o recetas de repostería.

Con estos cuidados simples, es posible evitar que las bananas se pongan negras demasiado rápido y aprovecharlas por más tiempo, reduciendo el desperdicio de alimentos.

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