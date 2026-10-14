La Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua de Marcos Fernández, el expolicía que mató a dos agentes por una discusión

El hombre fue condenado a prisión. Foto: Magnific

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua de Marcos Fernández, el expolicía bonaerense que en 2016 asesinó a dos efectivos, Juan Carlos González y Carlos Andrés Oxance, por una discusión de tránsito que habían tenido días antes. El ataque, en el que también participó el hijo del agresor, quedó registrado en una cámara de seguridad de un comercio.

González y Oxance, agentes de la Policía Federal, fueron ejecutados a balazos por Fernández el 20 de octubre de 2016, en el barrio Atalaya, de la localidad de Isidro Casanova.

Según la investigación, el expolicía bonaerense ya había tenido discusiones con los agentes de la Federal originadas por una cuestión de tránsito. Pero el día del hecho todos se cruzaron de manera casual en la puerta de una panadería.

En ese contexto, Fernández -que estaba con su hijo de 17 años- sacó un arma y abrió fuego a sangre fría contra los otros dos. Aunque declaró ante la Justicia que había disparado en defensa propia, las imágenes de la cámara de seguridad del comercio confirmaron que uno de los agentes no iba armado y el otro no llegó a desenfundar. En otro juicio se juzgó a su hijo menor de edad.

Las imágenes de la cámara de seguridad del comercio confirmaron que uno de los agentes no iba armado y el otro no llegó a desenfundar. Foto: Captura

En agosto de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal de La Matanza condenó a Fernández a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas como autor de “homicidio calificado por alevosía (dos hechos) doblemente agravado por la utilización de arma de fuego y la intervención de un menor de edad, hurto simple y portación ilegal de arma de guerra, todos en concurso real”.

En junio de 2020, el Tribunal de Casación Penal provincial rechazó la apelación. Hubo entonces una presentación por derecho propio a la Suprema Corte bonaerense. En diciembre de 2023, se desestimó esa queja. Contra ello, la defensa buscó llegar en queja a la Corte Suprema de la Nación.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible, bajo el artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial, el recurso de queja de la defensa.