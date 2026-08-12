Empieza el juicio a Aníbal Lotocki por la muerte de Rodolfo Zárate después de una cirugía estética

Anibal Lotocki

Comienza hoy el juicio oral y público contra el ex cirujano Aníbal Lotocki por el supuesto homicidio simple de Rodolfo Christian Zárate, un hombre de 50 años que falleció luego de una cirugía estética llevada a cabo en abril de 2021, comenzará este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Lotocki está acusado por el supuesto delito de homicidio simple. Junto con él serán juzgados otros cuatro médicos y la directora del Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito, donde se realizó la intervención. Además, una instrumentadora quirúrgica está imputada por presunto encubrimiento.

Aníbal Lotocki

El tribunal estará integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, mientras que la representación del Ministerio Público Fiscal estará a cargo de la fiscal María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N.º 30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Las audiencias se realizarán todos los miércoles de agosto y septiembre desde las 9 y podrán seguirse a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Cómo comenzó el caso por la muerte de Rodolfo Zárate

De acuerdo con la investigación encabezada durante la etapa de instrucción por el fiscal Pablo Recchini, Zárate había concurrido el 16 de marzo de 2021 al consultorio de Lotocki, ubicado en la calle Florida al 600, en Retiro. Allí habría acordado someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía por un valor de 6.500 dólares.

Como parte de los estudios previos, el cirujano le indicó análisis de sangre y orina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Posteriormente, la entonces pareja de Lotocki, quien trabajaba como su secretaria, le comunicó que la intervención se realizaría en CEMECO.

Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, los estudios médicos determinaron que Zárate había tenido coronavirus y que padecía diabetes. A partir de esos resultados, Lotocki le habría indicado una medicación antes de la operación.

Aníbal Lotocki. Foto: NA.

La intervención se realizó el 15 de abril de 2021 y, según la descripción incorporada a la causa, comprendió múltiples zonas del cuerpo, entre ellas cuello, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelvis, región lumbar y sacra, glúteos y la parte anterior del abdomen.

El fiscal Recchini sostuvo que, debido a la cantidad de procedimientos y al estado general del paciente, habría sido aconsejable realizar las intervenciones en distintas etapas y no en una única cirugía.

La acusación también señala que Lotocki se habría retirado del quirófano durante aproximadamente 40 minutos para participar de una audiencia virtual con su abogada. Durante ese lapso, de acuerdo con la hipótesis fiscal, la intervención habría quedado a cargo de sus ayudantes. Luego, el médico habría regresado para realizar el cierre de las heridas.

Tras la operación, Zárate fue llevado a una habitación. Allí, una enfermera habría detectado una anomalía relacionada con el drenaje y, ante esa situación, el paciente volvió a ser trasladado al quirófano para que se reabriera una de las heridas.

Al día siguiente, el 16 de abril de 2021, el estado de salud de Zárate se agravó y tuvo que ser intubado luego de sufrir una descompensación. De acuerdo con la investigación, el personal de la clínica se comunicó con su obra social para solicitar una ambulancia. Sin embargo, debido a la complejidad del cuadro, fue necesario pedir un segundo móvil.

Los profesionales que intervinieron posteriormente señalaron que el paciente habría estado mal intubado. Finalmente, Zárate sufrió un paro cardíaco y murió.

En su acusación, el fiscal Recchini sostuvo que Lotocki habría realizado la intervención pese a conocer los riesgos que implicaba el procedimiento y cuestionó las decisiones tomadas antes, durante y después de la cirugía. También señaló que el médico habría modificado la historia clínica del paciente.

La detención de Aníbal Lotocki

La situación judicial de Aníbal Lotocki

Lotocki cumple actualmente una condena de ocho años de prisión por los delitos de lesiones graves reiteradas y estafa en perjuicio de Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis.

Además, fue denunciado por otras cinco mujeres que aseguran haber sufrido lesiones gravísimas luego de distintos procedimientos médicos. Se trata de Paola Auzmendi, Sandra Viviana Domínguez, Beatriz Verger, Julieta Cuadros y Yésica Forti, quienes señalaron intervenciones realizadas entre 2016, 2019 y 2021.