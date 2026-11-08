Crimen de Nancy Godoy: qué encontraron en la zona donde habría sido atacada la docente asesinada

Qué encontraron en el lugar donde habrían matado a Nancy Godoy. Foto: Redes

La docente Nancy Godoy desapareció el martes 7 de octubre, pero no fue sino una semana más tarde que se inició su búsqueda. Fue su hijo quien realizó la denuncia en la Policía del distrito Esquina, en Corrientes, luego de que encontrara dificultades para comunicarse con su madre.

La última información que tenían es que la mujer había ido a dar clases a la Escuela N° 626, donde también se desempañaba como directora suplente. Sin embargo, luego descubrieron que nunca había llegado al lugar. Así comenzó una búsqueda de 15 días que terminó con el hallazgo del cuerpo de la docente en un descampado en el paraje rural El Malezal.

Actualmente, la Justicia de Corrientes investiga el hecho como un “femicidio” y se encuentran detenidas cinco personas. En tanto, en las últimas horas, las autoridades policiales identificaron el lugar exacto en donde habría ocurrido el crimen de Godoy.

De acuerdo a información difundida por el sitio Actualidad Esquina, los agentes de la Policía de Corrientes creen que la mujer podría haber sido atacada a 10 metros de donde fue hallado el cuerpo. Esta área está enmarcada dentro del territorio que pertenece a la estancia El Curupí, que linda con la zona en la que está ubicada la escuela.

La estancia El Curupí, lugar donde habrían matado a Nancy Godoy

Si bien en los próximos días se procederán a realizar nuevos peritajes allí, la Policía, además, habría encontrado en ese sitio cabello y parte de una mano humana que serían de la mujer asesinada. El objetivo de los investigadores de la causa -a cargo de los fiscales María González y Javier Gustavo Mosquera- es determinar el móvil del crimen y conocer por qué atacaron salvajemente a la docente hasta matarla.

La mujer habría sido atacada a 10 metros de donde fue hallado el cuerpo. Foto: Redes Sociales

Según el Cuerpo Médico Forense, la autopsia preliminar de Nancy Godoy indicó que la mujer sufrió severas heridas cortopunzantes en varias partes del cuerpo y que en todo momento quiso defenderse de las agresiones.

El cuerpo de Nancy fue hallado el miércoles 28 de octubre semisumergido en una zona de difícil acceso cubierta de vegetación espesa y suelo frondoso. Se trata de una región de humedales profundos cubierta de juncos y pastizales.

Femicidio de Nancy Godoy: quiénes son los detenidos

Los detenidos por el femicidio de Nancy Godoy son cinco: Ireneo Zarza, sospechado de ser el autor material del crimen; Felipe Dionisio Sandoval, un individuo que también se desempeñaba como encargado del predio rural aledaño a la escuela; Rosa Leguizamón y su pareja Nahuel Rojas.

En tanto, el quinto detenido, Ernesto Bourdón, está siendo investigado por presunto falso testimonio y no como partícipe en el ataque mortal. Por orden del juez de Garantías, Jorge Gustavo Vallejos, todos los imputados cuentan con prisión preventiva.

La Policía de Corrientes identificó una selfie en el celular de Nancy Godoy que demostraría que la mujer estuvo viva hasta el 10 de octubre. Foto: redes sociales.

El dato que podría alterar la causa

La fecha del ataque a Nancy Godoy aún no pudo ser precisado. No obstante, después del hallazgo de su celular y la identificación de una foto de la mujer que data del 10 de octubre, se cree que el asesinato podría haber ocurrido después, es decir, tres días más tarde de su desaparición. El análisis de esta imagen será clave para determinar los últimos movimientos de la víctima y de los homicidas.