Video: evacuaron familias en Concordia y crece la alerta en Entre Ríos por la crecida del río Uruguay

Inundación en Entre Rios por la crecida del rio Uruguay Foto: NA

La sostenida crecida del río Uruguay obligó a evacuar preventivamente a seis familias de la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, mientras que los organismos y las autoridades locales advierten que el fenómeno podría intensificarse en los próximos días, debido a las lluvias y tormentas previstas para el fin de semana, sumado al elevado volumen de agua que continúa circulando por el sistema fluvial.

Según información oficial, hasta el momento fueron asistidas 22 personas, entre adultos y menores, en el marco de un operativo coordinado por el Comité Operativo de Emergencias (COE). De acuerdo con el último informe hidrológico citado por autoridades locales, el nivel del río frente al puerto de Concordia podría alcanzar los 13 metros hacia el lunes, un escenario que incrementaría la cantidad de evacuados en las zonas ribereñas más vulnerables.

Inundación en Entre Rios por la crecida del rio Uruguay Foto: NA

Por su parte, el intendente Francisco Azcué confirmó que el municipio mantiene activos los dispositivos de asistencia y monitoreo ante la evolución de la creciente. En este sentido, los trabajos de la Prefectura Naval Argentina mostraron que el puerto de Concordia alcanzó los 11,62 metros durante la madrugada de este sábado, con una tendencia de crecimiento que mantiene a la ciudad por encima de la cota de alerta, fijada en 11 metros y acercándose al nivel de evacuación de 12,50 metros. La estación hidrométrica también reportó una variación positiva respecto de la medición previa, consolidando el escenario de vigilancia permanente.

Inundación en Entre Rios Foto: NA

Alerta por fuertes tormentas y preocupación en Entre Ríos y Corrientes por las inundaciones

La situación también genera preocupación en Colón, donde el río alcanzó el nivel de alerta y continúa creciendo. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) proyectó una altura cercana a los 7,70 metros para los próximos días, apenas 20 centímetros por debajo de la cota de evacuación establecida en 7,90 metros. Ante ese panorama, el municipio identificó al menos seis familias que podrían requerir asistencia si se mantiene la tendencia ascendente.

Los datos de Prefectura reflejan que el puerto de Colón registró este sábado una altura de 7,27 metros y permanecía en estado de alerta con tendencia creciente. El nivel supera la cota de alerta local, fijada en 7,10 metros, y se acerca progresivamente al umbral de evacuación.

Preocupa la crecida del Rio Uruguay en Concordia

El avance de las aguas también se observa en otros puntos de la cuenca baja del Uruguay. En Concepción del Uruguay, las proyecciones de CARU estiman una altura de 6,15 metros, por encima de la cota de alerta de 5,30 metros. En la desembocadura del Gualeguaychú, las previsiones anticipan registros superiores al nivel de evacuación, mientras que en la ciudad uruguaya de Paysandú también se esperan marcas por encima de los valores considerados de alerta.

Las mediciones de Prefectura corroboran ese cuadro. Concepción del Uruguay registró 5,56 metros y permanecía en alerta con tendencia ascendente, mientras que Boca del Gualeguaychú se ubicó en 3,04 metros, apenas por debajo de la cota de evacuación de 3,10 metros. En la ciudad de Gualeguaychú, el nivel alcanzó 3,26 metros y continuaba creciendo.

Inundación en Entre Rios por la crecida del rio Uruguay Foto: NA

Más al norte, la creciente ya provoca impactos en Corrientes. En Paso de los Libres, donde según informes periodísticos fueron asistidas unas 25 personas, Prefectura registró una altura de 9,18 metros, por encima de la cota de evacuación establecida en 8,50 metros. El puerto se encontraba oficialmente en condición de evacuación, aunque con nivel estabilizado. En Alvear, donde las autoridades dispusieron el cierre del puerto y suspendieron el cruce hacia Brasil, el río marcó 10 metros, superando el nivel de alerta local.

Los especialistas coinciden en que la evolución de la creciente dependerá de las lluvias pronosticadas para los próximos días, de los aportes provenientes de la alta cuenca y de los caudales evacuados por la represa de Salto Grande. La CARU advirtió que el río mantendrá una tendencia ascendente y recomendó seguir exclusivamente los informes oficiales, ya que las proyecciones pueden modificarse en función de las condiciones meteorológicas y del comportamiento hidrológico regional.

Cómo estará el tiempo en Corrientes y Entre Ríos durante el fin de semana

En Corrientes, para lo que queda de este sábado 10 de octubre se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas de entre 14 °C y 20 °C y posibilidad de lluvias aisladas. El domingo, las marcas térmicas oscilarán entre los 14 °C y los 23 °C, con probabilidad de precipitaciones durante la mañana y una mejora hacia la tarde.

Cómo está el mapa de lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional Foto: x / SMN

Por otro lado, Entre Ríos continuará con cielo nublado, posibles lloviznas y temperaturas máximas cercanas a los 18 °C o 19 °C. Para el domingo se prevé una mejora gradual, con menor probabilidad de lluvias y condiciones más estables.

Aunque el tiempo podría mejorar durante el domingo, esto no implica necesariamente una baja inmediata del río Uruguay, ya que su nivel también depende de las precipitaciones en toda la cuenca y del caudal que llega desde aguas arriba.