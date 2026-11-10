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Murió Anguja, el yaguareté de dos años que formaba parte de un programa de reintroducción de la especie: fue atropellado por una camioneta en la Ruta Provincial 6

El ejemplar había sido reintroducido por la Fundación Rewilding Argentina y su nacimiento representó un avance importante para la recuperación de estos grandes felinos. Este caso volvió a poner el foco en reforzar las medidas de seguridad en las rutas.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Yaguareté. Foto: X/@RewildingArg
Un yaguareté murió atropellado en Corrientes. Foto: X/@RewildingArg
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Un yaguareté de dos años y medio, identificado como Anguja, murió tras ser atropellado por una camioneta Volkswagen Amarok en la Ruta Provincial 6, en la provincia de Corrientes. El ejemplar formaba parte de un programa de reintroducción de la especie, que había desaparecido de la región durante décadas.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo, a unos 35 kilómetros del Parque Nacional Mburucuyá, en el tramo que conecta las localidades de Santa Rosa y Mburucuyá, cerca del paraje Pago Redondo.

Según informó la Fundación Rewilding Argentina, el sector donde ocurrió el atropellamiento contaba con límites de velocidad establecidos y carteles que advertían sobre la presencia de animales silvestres, por tratarse de una zona cercana a áreas naturales protegidas.

Avistajes de yaguareté en Iberá e Iguazú. Foto: argentina.gob.ar

El cuerpo del felino fue encontrado durante la madrugada del lunes en un costado de la ruta. Tras el hallazgo, intervinieron efectivos de la Policía Rural de Corrientes y agentes de la Administración de Parques Nacionales.

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Yaguareté. Foto: X/@RewildingArg

La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Lezcano, quien ordenó el traslado del cuerpo al Centro de Conservación Aguará para realizar una necropsia y obtener mayores precisiones sobre las circunstancias de la muerte.

Además, se iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, mientras la Justicia trabaja para establecer las posibles responsabilidades del conductor involucrado.

Quién era Anguja, el yaguareté que murió atropellado en Corrientes

Anguja era hijo de Saso y Coli, dos yaguaretés liberados en 2021 en el marco del proyecto de reintroducción de la especie en los Esteros del Iberá, impulsado por la Fundación Rewilding Argentina junto con organismos provinciales y nacionales.

Su nacimiento representó un avance importante para la recuperación de estos grandes felinos, que habían desaparecido de Corrientes durante décadas como consecuencia de la caza y la pérdida de su hábitat.

El ejemplar no llevaba collar satelital, por lo que sus movimientos eran seguidos mediante la identificación de huellas, rastros y avistajes comunicados por habitantes de la región.

Desde Rewilding Argentina explicaron que los yaguaretés necesitan recorrer grandes extensiones de territorio para conseguir alimento, reproducirse y establecer sus áreas de acción. Durante esos desplazamientos, pueden atravesar rutas y otros espacios intervenidos por las personas, lo que incrementa el riesgo de atropellamientos.

La muerte de Anguja representa una pérdida para el programa de recuperación de la especie y vuelve a poner en discusión la necesidad de reforzar las medidas de protección de la fauna silvestre en los corredores viales cercanos a reservas naturales.

El yaguareté está declarado Monumento Natural a nivel nacional y provincial en Corrientes, por lo que cuenta con protección legal.

YaguaretéAtropelladoCorrientes
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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