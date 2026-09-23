Interpol busca a un argentino desaparecido en Italia: no hay rastros del hombre de 42 años hace tres meses

Nicolás Merlano, argentino de 42 años desaparecido en Italia. Foto: redes sociales.

La familia de Nicolás Merlano lanzó una campaña para encontrar al joven, quien está desaparecido y fue visto por última vez a fines de junio en una playa cercana a Roma, Italia. Ante la falta de noticias, se dio intervención a Interpol, que activó una alerta internacional para intentar localizarlo.

Según contó su hermana, Daniela, el hombre les había informado que le habían robado la billetera mientras se encontraba en una playa, posiblemente en Ostia, y que se había quedado sin dinero. En ese contexto, un hombre de nacionalidad francesa le habría ofrecido trabajo.

“Nos avisó que le habían robado la billetera en una playa cerca de Roma, creemos que era Ostia, y que no tenía dinero, y que un francés le había ofrecido trabajo”, relató la mujer en declaraciones a la prensa.

Nicolás Merlano, argentino de 42 años desaparecido en Italia. Foto: redes sociales.

La última comunicación de Nicolás se produjo el 30 de junio, cuando se contactó con una amiga y le contó que había solucionado el problema económico con la ayuda de su familia. Su padre tenía previsto enviarle 100 dólares, que era el último dinero con el que contaban para asistirlo.

“Esa fue la última comunicación”, afirmó Daniela, quien también explicó que su hermano debía regresar el 28 de agosto, fecha en la que vencía su estadía como turista, pero nunca volvió.

La desesperación de la familia y el pedido de ayuda

Ante la ausencia de nuevas noticias, la familia se comunicó con Interpol, que finalmente activó una alerta internacional. Sin embargo, hasta el momento no lograron establecer contacto con el joven.

“Estamos desesperados, angustiados. Nos dijeron que teníamos que hablar con un abogado internacionalista, pero yo soy docente y mis padres son jubilados. No podemos pagarlo, pero estamos tratando de recaudar fondos”, expresó Daniela.

Ahora, la familia busca reunir el dinero necesario para afrontar los gastos legales y continuar con las gestiones que permitan conocer el paradero de Nicolás.

Nicolás Merlano, argentino de 42 años desaparecido en Italia. Foto: redes sociales.

El recorrido de Nicolás Merlano antes de desaparecer

De acuerdo con el relato de su hermana, el joven había iniciado su viaje en mayo, cuando partió rumbo a España. Luego se trasladó a Francia, donde consiguió trabajo, y continuó su recorrido por Bélgica hasta llegar a Italia.

El viaje se desarrolló durante el período permitido para turistas sin ciudadanía europea, que contempla una estadía máxima de 90 días. Tras su paso por distintos países, Nicolás permaneció en Italia, donde se produjo la última comunicación con su familia a fines de junio.