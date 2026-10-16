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Un arco de fútbol cayó encima de un nene de 12 años y está grave: investigan el accidente ocurrido en Lanús

El hecho tuvo lugar el miércoles 14 de octubre en horas de la tarde. El menor se encuentra internado en grave estado en el Sanatorio Güemes.

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Internaron a un nene de 12 años en el Club Atlético Lanús
Internaron a un nene de 12 años en el Club Atlético Lanús. Foto: Club Atlético Lanús
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Este miércoles 14 de octubre, un nene de 12 años sufrió un severo accidente en las instalaciones de Lanús, el club ubicado en ese partido de la provincia de Buenos Aires. Las primeras actuaciones policiales reportaron reportaron que al niño le cayó un arco de fútbol en la cabeza.

En este momento, se encuentra internado en el Sanatorio Güemes en grave estado de salud. De acuerdo a lo que manifestaron quienes se encontraban presentes al momento del siniestro, rápidamente llamaron al 911, pero que debido a la demora del equipo de emergencia, tuvieron que trasladarlo ellos mismos a un centro de salud.

El nene estuvo internado primero en el Hospital Narciso López. Más tarde, finalmente se decidió reubicarlo en el Güemes, localizado en el barrio porteño de Almagro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Accidente en el club Lanús: cómo está el menor de 12 años
Accidente en el club Lanús: cómo está el menor de 12 años Foto: Sanatorio Güemes

La Justicia Bonaerense está investigando el hecho y ya caratuló el hecho bajo el delito de “lesiones culposas”.

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Cómo fue el accidente del nene del 12 de años en Lanús

La Policía de Comisaría 4°, cuyos agentes fueron los que primeramente llegaron al lugar para peritar, no ha precisado cómo ocurrieron los hechos.

No obstante, se sabe que tuvo lugar el miércoles en horas de la tarde mientras el niño permanecía en una de las canchas del club y, por circunstancias que aún son materia de investigación, un arco de fútbol dispuesto en ese sitio se cayó encima del pequeño.

En este sentido, el objetivo está puesto es determinar si efectivamente el club conservaba las medidas de seguridad correspondientes para funcionar.

Actualmente, la investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

La versión de los socios y padres de los niños que asisten al club tras el accidente

Padres y socios de los niños que asisten al club Atlético Lanús denunciaron que lugar necesita una revisión urgente de sus instalaciones deportivas. Exigieron la puesta en marcha de medidas de seguridad, como sumar la presencia de guardias especializados, de acuerdo a lo detallado por TN.

A su vez, buscan que se implemente un protocolo de emergencia que cuenta con una ambulancia y médicos a disposición. Esto es porque además denunciaron que la ambulancia que llegó al lugar tras la llamada al 911 por el accidente del menor se presentó en el club 20 minutos después de la comunicación.

Accidente en el club Lanús: cómo está el menor de 12 años
Accidente en el club Lanús: cómo está el menor de 12 años Foto: Club Lanús

Por otra parte, solicitaron la puesta en marcha de una capacitación urgente a los docentes para que sepan cómo actuar ante siniestros como estos. En sintonía, exigieron que se cumpla la Ley provincial 15.618 (Ley Joaquín) para prevenir accidentes.

Los padres sumaron que -como parte de la falta de mantenimiento-, al momento del accidente, el arco de fútbol no habría estado sujetado correctamente al suelo y que por eso se habría desprendido.

Accidente en Lanús: cómo se encuentra el menor

El reporte médico del nene de 12 años indicó que había sufrido un traumatismo de encefalocraneano severo. Según informó TN, el menor habría sido intervenido en tres ocasiones debido a la severidad de sus lesiones. Por el momento, no está previsto que deje las instalaciones hospitalarias.

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