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Calendario escolar 2026: cuándo terminan las clases en Buenos Aires y qué día empiezan las vacaciones

La provincia ya tiene establecido el cronograma del ciclo lectivo 2026 y marca la última etapa del año antes del receso de verano de los estudiantes.

Redacción Sociedad
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¿Cuándo terminan las clases en 2026?
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El calendario escolar 2026 de la provincia de Buenos Aires está llegando a su recta final y ya tiene las fechas de receso de los estudiantes y docentes ante el cierre del ciclo lectivo. El cronograma contempla el inicio de las actividades, el receso de invierno y la jornada de finalización de las clases.

Las clases en la provincia de Buenos Aires finalizarán casi a finales del mes de diciembre, según el calendario escolar oficial. De esta manera, los estudiantes de los niveles alcanzados por el cronograma provincial comenzarán el receso de verano una vez concluido el ciclo lectivo.

El ciclo lectivo en el AMBA terminará el 22 de diciembre Foto: Freepik

Cuándo terminan las clases en Buenos Aires

En territorio bonaerense, las clases finalizarán el martes 22 de diciembre de 2026, por lo que los estudiantes comenzarán el receso de verano una vez concluido el ciclo lectivo. La fecha forma parte del calendario educativo establecido para la jurisdicción y no coincide con el cronograma de todas las regiones del país.

Una de las diferencias más importantes se da con la Ciudad de Buenos Aires, donde el ciclo lectivo está previsto hasta el 18 de diciembre, es decir, cuatro días antes que en la provincia.

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De esta manera, los alumnos que concurren a establecimientos educativos bonaerenses deberán asistir a clases hasta el 22 de diciembre, fecha establecida para el cierre del período escolar.

Las vacaciones de verano comenzarán el 22 de diciembre Foto: NA (Daniel Vides)

Luego comenzará el receso de verano, mientras que determinadas tareas institucionales y administrativas podrán continuar según las disposiciones de cada establecimiento.

Cuándo terminan las clases en el resto del país

El calendario educativo contempla 190 días de clases para el ciclo lectivo 2026, aunque cada jurisdicción establece su propio cronograma. Por eso, la fecha de finalización no es igual en todo el país.

En 19 provincias, el último día de clases será el 18 de diciembre de 2026:

  • Catamarca
  • Chaco
  • Chubut
  • Córdoba
  • Corrientes
  • Entre Ríos
  • Jujuy
  • La Rioja
  • Misiones
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Salta
  • San Juan
  • San Luis
  • Santa Cruz
  • Santa Fe
  • Santiago del Estero
  • Tierra del Fuego
  • Tucumán

El resto de las jurisdicciones presenta algunas diferencias. Formosa finalizará el ciclo el 17 de diciembre; Buenos Aires y Mendoza, el 22 de diciembre; mientras que La Pampa será la última en concluir las clases, el 23 de diciembre.

De esta manera, entre las distintas jurisdicciones existe una diferencia de hasta seis días en la fecha de finalización del ciclo lectivo 2026.

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