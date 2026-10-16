Robo comando en San Isidro: se llevaron casi $38 millones pero fueron detenidos pocos minutos después

Robo millonario en pleno centro de San Isidro. Foto: Captura de video.

Una banda integrada por seis delincuentes robó el bolso de un hombre que contenía casi 38 millones de pesos en pleno centro de San Isidro. Minutos después, terminaron detenidos por la intervención de las alertas vecinas, las cámaras de seguridad del municipio y el trabajo de la policía.

El hecho ocurrió el pasado lunes al mediodía cuando varios hombres abordaron a la víctima, un hombre de 40 años, y simularon estar armados para quitarle el bolso. El grupo escapó en dos motos por las calles del centro de San Isidro.

Robo millonario en pleno centro de San Isidro.

En la huída, en la intersección de Alem y Rivadavia, una de las motos chocó contra un auto. Sus ocupantes la dejaron en el lugar y subieron a un auto Volkswagen Up! que los esperaba. De la segunda moto bajaron dos de sus tres ocupantes, que también se trasladaron al auto, mientras que el tercero continuó la fuga por su cuenta.

Con varias alertas vecinales, la policía comenzó el seguimiento del vehículo a través de las cámaras de videovigilancia y lo transmitieron en tiempo real a los móviles de la Patrulla Municipal y del Comando.

Detención tras robo millonario en pleno centro de San Isidro. Foto: Captura de video.

El auto fue detectado a la altura de Márquez e Isabel la Católica, y a partir de ese punto se montó un operativo cerrojo. Los efectivos finalmente interceptaron el vehículo en Rolón y Monroe, donde viajaban cinco hombres y una mujer, que quedaron detenidos en el acto.

Allí, los efectivos encontraron el bolso con los $37,9 millones dentro del auto. El dinero fue recuperado en su totalidad y restituido a la víctima.