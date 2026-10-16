comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Robo comando en San Isidro: se llevaron casi $38 millones pero fueron detenidos pocos minutos después

La víctima fue asaltada por un grupo que escapó en dos motos y luego cambió de vehículo. El video de la secuencia que terminó con seis detenidos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Robo millonario en pleno centro de San Isidro.
Robo millonario en pleno centro de San Isidro. Foto: Captura de video.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una banda integrada por seis delincuentes robó el bolso de un hombre que contenía casi 38 millones de pesos en pleno centro de San Isidro. Minutos después, terminaron detenidos por la intervención de las alertas vecinas, las cámaras de seguridad del municipio y el trabajo de la policía.

El hecho ocurrió el pasado lunes al mediodía cuando varios hombres abordaron a la víctima, un hombre de 40 años, y simularon estar armados para quitarle el bolso. El grupo escapó en dos motos por las calles del centro de San Isidro.

Robo millonario en pleno centro de San Isidro.
Robo millonario en pleno centro de San Isidro.

En la huída, en la intersección de Alem y Rivadavia, una de las motos chocó contra un auto. Sus ocupantes la dejaron en el lugar y subieron a un auto Volkswagen Up! que los esperaba. De la segunda moto bajaron dos de sus tres ocupantes, que también se trasladaron al auto, mientras que el tercero continuó la fuga por su cuenta.

Con varias alertas vecinales, la policía comenzó el seguimiento del vehículo a través de las cámaras de videovigilancia y lo transmitieron en tiempo real a los móviles de la Patrulla Municipal y del Comando.

Contenido Recomendado

Una fiesta argentina llega a San Isidro junto al río:habrá asado, folklore y más de 100 emprendedores

Feria en San Isidro

Fue construida en 1891 y recién en 1941 se convirtió en su hogar permanente:hoy es la casa museo de Victoria Ocampo y guarda más de 11.000 libros

Villa Ocampo
Detención tras robo millonario en pleno centro de San Isidro.
Detención tras robo millonario en pleno centro de San Isidro. Foto: Captura de video.

El auto fue detectado a la altura de Márquez e Isabel la Católica, y a partir de ese punto se montó un operativo cerrojo. Los efectivos finalmente interceptaron el vehículo en Rolón y Monroe, donde viajaban cinco hombres y una mujer, que quedaron detenidos en el acto.

Allí, los efectivos encontraron el bolso con los $37,9 millones dentro del auto. El dinero fue recuperado en su totalidad y restituido a la víctima.

San IsidroInseguridadDetenidos
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Encontraron lingotes de oro ocultos en el depósito de un inodoro en Santa Cruz:equivalen a más de $1.200 millones

    Encontraron lingotes de oro ocultos en el depósito de un inodoro en Santa Cruz: equivalen a más de $1.200 millones

  2. Intenso tiroteo tras el robo a un banco:un ladrón muerto

  3. FOTOS:así es por dentro la “Mansión del sexo”, con habitaciones temáticas, jacuzzi y cine

    FOTOS: así es por dentro la “Mansión del sexo”, con habitaciones temáticas, jacuzzi y cine

  4. Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo:qué arrojó el resultado del test de alcoholemia

    Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo: qué arrojó el resultado del test de alcoholemia

  5. Video:así fue el momento en el que Pity Álvarez intentó escapar del Hospital Tornú en medio del juicio en su contra

    Video: así fue el momento en el que Pity Álvarez intentó escapar del Hospital Tornú en medio del juicio en su contra
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Miguel Ángel Pichetto exigió el cumplimiento de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario

Miguel Ángel Pichetto.

Marcha universitaria:la UBA exigió identificar a los responsables de los incidentes y cumplir la ley de financiamiento

Marcha Federal Universitaria:más de 30 detenidos tras los incidentes entre manifestantes y policías en el Congreso

Axel Kicillof participó de la Marcha Federal Universitaria:“Defender la universidad pública es defender nuestra soberanía y el futuro del país”

Economía

En un contexto desfavorable, caen los bonos argentinos y el riesgo país sube por sexto día consecutivo

Acciones en Wall Street.

ANSES paga un plus mensual a jubilados por su cónyuge:cuáles son los requisitos para cobrarlo en octubre

El FMI habló sobre el plan de Javier Milei y lanzó una señal clave para 2027

ANSES:quiénes cobran este viernes 16 de octubre y qué DNI reciben el pago

Internacionales

Balotaje en Brasil:Lula busca el voto de 33 millones de abstencionistas para vencer a Flávio Bolsonaro

Collage de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Malvinas:Chile y Uruguay amplían sus negocios con las islas y crece la tensión con Argentina

La salud de León XIV:el papa ya realiza tareas cotidianas y ofició misa con su secretario personal

Europa construirá su túnel submarino más grande:una obra de €1.000 millones para descongestionar Italia