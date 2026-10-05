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Alardeaba de sus robos en TikTok, tenía pedido de captura y 14 antecedentes: así fue detenido el motochorro influencer

El joven de 23 años fue detenido mientras salía de una vivienda en Villa Caraza, partido de Lanús. La investigación de la Policía de la Ciudad determinó que violentaba los sistemas de arranque de los vehículos para poder llevárselos.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Robaba motos en Recoleta y mostraba todo en TikTok.
Robaba motos en Recoleta y mostraba todo en TikTok. Foto: Policía de la Ciudad.
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Un joven de 23 años, acusado de robar motos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, fue detenido en Villa Caraza, partido de Lanús, luego de una investigación de la Policía de la Ciudad. El sospechoso tenía un pedido de captura vigente y 14 antecedentes por distintos delitos.

La investigación comenzó a partir de dos robos de motos ocurridos en Recoleta durante julio y agosto. Según determinaron los investigadores, el delincuente habría utilizado el mismo método en ambos casos: violentar los sistemas de arranque de los vehículos para poder llevárselos.

Robaba motos en Recoleta y mostraba todo en TikTok.
Robaba motos en Recoleta y mostraba todo en TikTok. Video: Policía de la Ciudad.

Lo identificaron por las cámaras y sus publicaciones en TikTok

Los agentes de la División Investigaciones Comunales 2 analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y lograron identificar al sospechoso. A partir de allí, también revisaron perfiles públicos de redes sociales y encontraron material que permitió avanzar con la investigación.

El joven publicaba en su cuenta de TikTok fotos en las que aparecía junto a las motos que, según la investigación, habían sido robadas. Esas publicaciones ayudaron a los policías a vincularlo con los hechos denunciados y a establecer dónde se encontraba viviendo.

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Alardeaba de sus robos en TikTok, tenía pedido de captura y 14 antecedentes: así fue detenido el motochorro influencer.
Alardeaba de sus robos en TikTok, tenía pedido de captura y 14 antecedentes: así fue detenido el motochorro influencer. Foto: Policía de la Ciudad.

Con esa información, los efectivos localizaron su domicilio en Villa Caraza. Finalmente, fue detenido cuando salía de la casa.

El acusado tenía 14 causas y un pedido de captura

Al momento del arresto, los investigadores constataron que el joven tenía un pedido de captura vigente desde agosto de este año. Además, contaba con 14 causas judiciales iniciadas desde 2019, vinculadas con robos, hurtos y tentativas de robo.

Robaba motos en Recoleta y mostraba todo en TikTok.
Robaba motos en Recoleta y mostraba todo en TikTok. Foto: Policía de la Ciudad.

Por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17, a cargo de María Gloria Capanegra, Secretaría 153, el acusado quedó detenido y fue trasladado a una dependencia policial.

Durante el procedimiento también se secuestró su teléfono celular, que quedó a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.

Se hacían pasar por recolectores, robaron un comercio y la policía logró detenerlos en la fuga

Tres delincuentes fueron detenidos por la Policía de la Ciudad luego de haber asaltado una veterinaria en el barrio porteño de Belgrano. Los sospechosos, todos con domicilio en el partido bonaerense de José C. Paz, se hacían pasar por recolectores de residuos para no despertar sospechas.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre la calle Echeverría al 1500. Tras un llamado al 911 que alertó sobre el robo, efectivos de la Comisaría Vecinal 13 A se dirigieron rápidamente al lugar.

La Policía de la Ciudad detuvo a tres ladrones con más de 30 antecedentes tras robar en un comercio de Belgrano. Foto: Policía de la Ciudad.

Al advertir la llegada de los policías, los tres sospechosos intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados y detenidos a pocos metros de la veterinaria.

Durante la requisa, los efectivos policiales encontraron que los acusados llevaban bolsas de residuos, credenciales similares a las utilizadas por trabajadores de limpieza y tres teléfonos celulares.

Según denunció el dueño de la veterinaria, los delincuentes ingresaron al local, lo amenazaron y lo obligaron a realizar transferencias bancarias por un total de 120 mil pesos antes de darse a la fuga.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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