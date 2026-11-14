En 1882, Dardo Rocha enterró monedas, planos y documentos bajo una plaza de La Plata: 100 años después abrieron el cofre y otro sigue oculto hasta 2082

El cofre enterrado en 1882 fue abierto un siglo después

El 19 de noviembre de 1882, Dardo Rocha depositó un cofre con monedas, medallas, planos y documentos debajo de la actual Plaza Moreno. Quería dejar un testimonio para el futuro. Debía abrirse cien años después. En 1982, el contenido volvió a salir a la luz, aunque algunos materiales habían sufrido daños. La historia sumó entonces un nuevo capítulo: otra cápsula quedó enterrada con una fecha de apertura prevista para 2082. Ocurrió en la nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Los objetos muestran cómo sus fundadores imaginaban a las generaciones futuras. También recuerda que la ciudad nació de una decisión política y de un proyecto urbano excepcional para la época.

Por qué Dardo Rocha fundó La Plata y decidió dejar un mensaje para el futuro

La iniciativa tuvo su origen en una transformación política. En 1880, Buenos Aires fue federalizada y pasó a ser la capital del país, por lo que la provincia necesitó establecer su propia sede administrativa. El gobernador Dardo Rocha impulsó la creación de una ciudad nueva, diseñada para reunir las instituciones públicas y expresar una idea de modernización.

Dardo Rocha fundó la ciudad de La Plata el 19 de noviembre de 1882

El trazado, desarrollado por un equipo técnico encabezado por Pedro Benoit, incorporó diagonales, avenidas amplias, plazas y espacios verdes. La ubicación seleccionada fue la zona de las Lomas de la Ensenada. El 19 de noviembre de 1882, ante una multitud que incluyó visitantes llegados en tren, se celebró la ceremonia de fundación.

En el centro de la actual Plaza Moreno se realizó una excavación de cuatro metros de largo, tres de ancho y tres de profundidad. Allí se instaló una caja de piedra que protegía recipientes de plomo y cristal. En su interior colocaron documentos fundacionales, planos, periódicos de la época, monedas y medallas conmemorativas. La estructura quedó cubierta con mampostería para resguardar aquel registro durante un siglo.

Qué encontraron al abrir la piedra fundamental cien años después

La disposición original establecía que el depósito debía recuperarse en el centenario de La Plata. En 1982, las autoridades emprendieron una excavación en Plaza Moreno para localizarlo y examinar lo que había permanecido bajo tierra desde la ceremonia de 1882.

La apertura oficial se concretó el 19 de noviembre de 1982, exactamente cien años después de la fundación. Se recuperaron monedas, medallas, recipientes y distintos testimonios históricos. Sin embargo, no todo estaba intacto: las filtraciones de agua habían deteriorado parte de los papeles, y el estado de algunos materiales generó preguntas sobre su conservación.

Plaza Moreno, escenario de un misterio histórico de 144 años Foto: Centro Histórico La Plata

El hallazgo permitió reconstruir aspectos de la ceremonia fundacional y conocer los objetos que las autoridades del siglo XIX eligieron como representación de su tiempo. Las piezas originales no volvieron a enterrarse: fueron destinadas a la conservación patrimonial y pasaron a integrar el acervo del Museo y Archivo Dardo Rocha.

La segunda cápsula del tiempo que permanecerá cerrada hasta 2082

El centenario no marcó el final de la tradición. En diciembre de 1982 se colocó una nueva cápsula, pensada para ser abierta en el bicentenario de la ciudad, el 19 de noviembre de 2082. Así, las autoridades repitieron el gesto de los fundadores, esta vez con materiales representativos del siglo XX.

Plaza Moreno, escenario de un misterio histórico de 144 años Foto: Centro Histórico La Plata

El nuevo depósito incluyó 231 medallas de organismos oficiales y entidades civiles, una fotografía aérea de Plaza Moreno, documentos conmemorativos y periódicos publicados durante los festejos del centenario. Su contenido permanece bajo tierra mientras transcurren las décadas previstas para su recuperación.

Dónde se conserva el primer cofre de La Plata

Los objetos recuperados en 1982 forman parte del patrimonio del Museo y Archivo Dardo Rocha, ubicado en calle 50, entre 13 y 14. La institución también reúne documentos, fotografías y testimonios vinculados con la fundación de La Plata y con la figura de su impulsor.

A 144 años de la ceremonia original, la historia conecta tres fechas: 1882, cuando se enterró el primer legado; 1982, cuando fue recuperado; y 2082, cuando deberá abrirse la segunda cápsula. Bajo Plaza Moreno continúa guardada una selección de objetos que los habitantes del centenario decidieron dejarles a quienes celebrarán los doscientos años de la capital bonaerense.