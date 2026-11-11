Segundo fin de semana largo de noviembre: el festival italiano con entrada gratis y variedades de pizza, pastas, tiramisú y cannolis sicilianos

Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata. Foto: corredorproductivo.net

Les fue tan bien en abril que vuelve con la primavera: del 20 al 22 de noviembre, el Parque Alberti de La Plata se transformará en una Pequeña Italia al aire libre por segunda vez en este año. Con entrada libre y gratuita, se hará la novena edición del Festival della Gastronomía Italiana.

El mega evento reunirá a más de 80 stands gastronómicos, con exhibición de cocina en vivo a cargo de reconocidos chefs y espectáculos culturales. Todo, apenas a 50 minutos del Obelisco.

Una vez más, la capital de la provincia de Buenos Aires recibirá al evento de este tipo más grande del país. La cita tendrá lugar en el segundo fin de semana largo de noviembre. Y el predio no puede ser mejor: el pintoresco Parque Alberti, ubicado en las avenidas 25 y 38.

Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata. Foto: corredorproductivo.net

Que se podrá comer en el Festival della Gastronomía Italiana

El encuentro redobla la apuesta con una propuesta ambiciosa que fusiona la identidad italo-argentina, el turismo y el desarrollo económico regional. El encuentro, organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y declarado de Interés Municipal, promete tres jornadas a pura tradición y sabores auténticos que van desde la pizza napolitana a los cannolis sicilianos.

Su corazón latirá en un impactante patio gastronómico donde los visitantes podrán recorrer los stands de comidas típicas de las distintas regiones de la península. La oferta culinaria incluirá la auténtica pizza napolitana, pastas artesanales, porchetta y panzerotti tradicionales. También dirán presente dulces e imperdibles como el tiramisú, la sfogliatella, los cannolis sicilianos y los helados artesanales.

La propuesta también incluirá un mercado de productores con stands regionales con quesos, fiambres de campo, salames y chacinados de primer nivel para degustar en el lugar o llevarse a casa. Además, habrá bodegas boutique nacionales, maridajes con vinos italianos y barras de gin artesanal premiado.

Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata. Foto: corredorproductivo.net

Shows artísticos y de cocina en el el Festival della Gastronomía Italiana

Más allá de los sabores, el festival propone una experiencia multisensorial. El público podrá disfrutar de clases magistrales de cocina en vivo con referentes del rubro -incluyendo al reconocido chef David “El Tano” Veltri- quienes compartirán los secretos de la dieta mediterránea.

El escenario principal vibrará con música y danzas típicas a cargo de delegaciones de diferentes colectividades italianas, shows multimedia y seminarios culturales. Además, habrá stands informativos dedicados a la enseñanza del idioma italiano y promoción de turismo hacia las regiones de origen de la península, como así también talleres de cerámica, sorteos de viajes y diversos premios para quienes participen y espacios con juegos para los más chicos.

Cómo llegar al Parque Alberti

Se encuentra en en el cruce de las Avenidas 25 y 38,delimitado además por las calles 24, 26, 37, 39 y la Diagonal 73.

Para llegar en auto desde CABA hay que tomar la Autopista Buenos Aires – La Plata (Au. Dr. Ricardo Balbín) hacia La Plata. Continuar hasta la bajada hacia La Plata / Ensenada y seguir por la Av. 32 hasta conectar con la zona de avenidas y calles cercanas al parque (como la calle 37 o 38). El viaje desde el Obelisco toma aproximadamente 50 minutos en condiciones de tráfico normal.

En transporte colectivo: las líneas locales 215 o 225 (Ramal Oeste) dejan cerca: Diagonal 73 y Calle 39 o Avenida 44 y Calle 24) y caminá una cuadra hasta el predio.

En tren Roca desde Constitución, toma alrededor de 1 hora. Luego se lo puede combinar con los colectivos locales desde la estación o ir caminando ya que son unos 20 miutos a pie.