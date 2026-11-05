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A 50 minutos del Obelisco, llega el Festival de la Gastronomía Italiana con entrada gratis y más de 80 puestos de comida

La novena edición se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Parque Alberti de La Plata. Durante tres jornadas habrá clases de cocina en vivo con reconocidos chefs, espectáculos musicales, degustaciones y actividades culturales para toda la familia.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La novena edición se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Parque Alberti de La Plata. Durante tres jornadas habrá clases de cocina en vivo con reconocidos chefs, espectáculos musicales, degustaciones y actividades culturales para toda la familia.
Llega el Festival de la Gastronomía Italiana con entrada gratis y más de 80 puestos de comida. Foto: Prensa mncomunicación
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La ciudad de La Plata se convertirá en un rincón de Italia durante el fin de semana largo del 20, 21 y 22 de noviembre de 2026 cuando se celebre la novena edición del Festival de la Gastronomía Italiana. A solo 50 minutos del Obelisco, el evento reunirá más de 80 puestos gastronómicos, espectáculos y actividades culturales en el Parque Alberti, ubicado en Avenida 25 y 38. La entrada será libre y gratuita, con una propuesta que busca acercar los sabores y las tradiciones italianas a miles de visitantes.

Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata: más de 80 puestos con comidas tradicionales

El principal atractivo será un gran patio gastronómico con más de 80 stands dedicados a las especialidades de distintas regiones de Italia. Los visitantes podrán recorrer una amplia variedad de propuestas, desde preparaciones populares hasta recetas tradicionales que forman parte de la identidad culinaria de la península.

La novena edición se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Parque Alberti de La Plata. Durante tres jornadas habrá clases de cocina en vivo con reconocidos chefs, espectáculos musicales, degustaciones y actividades culturales para toda la familia.
El Festival de la Gastronomía Italiana se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Parque Alberti de La Plata. Foto: Prensa mncomunicación

Entre los platos destacados estarán la auténtica pizza napolitana, las pastas artesanales, la porchetta y los panzerotti. También habrá opciones dulces como el tiramisú, la sfogliatella, los cannolis sicilianos y los helados artesanales, ideales para quienes quieran descubrir sabores característicos de la gastronomía italiana.

La experiencia se completará con un mercado de productores regionales que ofrecerá fiambres de campo, quesos, salames y chacinados. Estos productos podrán degustarse durante el recorrido o comprarse para llevar. Además, participarán bodegas boutique nacionales, habrá propuestas de maridaje con vinos italianos y barras de gin artesanal premiado.

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Cocina italiana en vivo: clases magistrales con el chef David “El Tano” Veltri

Uno de los espacios más esperados será el dedicado a las clases magistrales de cocina en vivo, donde reconocidos referentes gastronómicos compartirán técnicas, recetas y conocimientos sobre la cocina mediterránea. La propuesta permitirá que el público conozca de cerca los procesos de elaboración de algunas preparaciones emblemáticas.

La novena edición se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Parque Alberti de La Plata. Durante tres jornadas habrá clases de cocina en vivo con reconocidos chefs, espectáculos musicales, degustaciones y actividades culturales para toda la familia.
Uno de los espacios más esperados será el dedicado a las clases magistrales de cocina en vivo. Foto: Prensa mncomunicación

Entre los invitados anunciados se encuentra el chef David “El Tano” Veltri, quien participará de las demostraciones culinarias. Estas actividades buscarán acercar los secretos de la gastronomía italiana tanto a quienes disfrutan cocinar en sus hogares como a los aficionados interesados en aprender nuevas técnicas.

La dieta mediterránea ocupará un lugar destacado durante los encuentros, con especial atención a sus ingredientes y tradiciones. De esta manera, el festival no solo ofrecerá la posibilidad de degustar platos típicos, sino también de comprender parte de la historia y la cultura que existe detrás de cada receta.

Música, danzas italianas y actividades gratuitas para toda la familia

Más allá de la gastronomía, el encuentro contará con un escenario principal donde se desarrollarán espectáculos musicales, danzas tradicionales y presentaciones de delegaciones de diferentes colectividades italianas. La programación también incluirá shows multimedia y seminarios culturales vinculados con las costumbres de la península.

La novena edición se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Parque Alberti de La Plata. Durante tres jornadas habrá clases de cocina en vivo con reconocidos chefs, espectáculos musicales, degustaciones y actividades culturales para toda la familia.
El Festival de la Gastronomía Italiana contará con un escenario principal para espectáculos musicales y danzas. Foto: Prensa mncomunicación

Los visitantes encontrarán stands informativos dedicados a la enseñanza del idioma italiano y la promoción turística de distintas regiones de Italia. Estas propuestas permitirán conocer destinos, tradiciones y alternativas para acercarse a la cultura del país europeo, más allá de su reconocida cocina.

Para completar la experiencia, habrá talleres de cerámica, sorteos de viajes y diferentes premios para los participantes. Las familias que asistan con niños también dispondrán de espacios recreativos con juegos, lo que convierte al festival en una alternativa para disfrutar de una salida durante el fin de semana largo.

Cuándo y dónde será el Festival de la Gastronomía Italiana 2026 en La Plata

La novena edición se realizará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre en el Parque Alberti, situado en la intersección de Avenida 25 y 38, en La Plata. El acceso será completamente gratuito y las actividades estarán destinadas a visitantes de todas las edades.

La novena edición se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Parque Alberti de La Plata. Durante tres jornadas habrá clases de cocina en vivo con reconocidos chefs, espectáculos musicales, degustaciones y actividades culturales para toda la familia.
El acceso al Festival de la Gastronomía Italiana es completamente gratuito y apto para todas las edades. Foto: Prensa mncomunicación

Organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y declarado de Interés Municipal, el festival busca fortalecer los vínculos culturales entre ambos países. Según sus impulsores, las ediciones anteriores superaron los 30.000 asistentes, una cifra que refleja el interés que despierta esta celebración.

Además de promover la identidad italo-argentina, la iniciativa apunta a impulsar el turismo y la actividad económica regional mediante la participación de emprendedores, productores y representantes gastronómicos. De esta manera, durante tres días, La Plata ofrecerá una oportunidad para recorrer Italia a través de sus sabores, sin necesidad de viajar al exterior.

TurismoFestivalGastronomíaLa Plata
Cristian Daniel Avila
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