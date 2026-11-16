Nicolás Salerno, el astrónomo de 48 años fue hallado muerto en el Planetario de La Plata. Foto: NA/Redes

Un astrónomo de 48 años fue encontrado muerto este domingo 15 de noviembre en el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), situado en el Paseo del Bosque de la capital bonaerense. La víctima fue identificada como Nicolás Emilio Salerno y, de acuerdo con las primeras hipótesis, habría caído desde el techo del edificio. La Justicia busca establecer las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento.

El episodio salió a la luz luego de que un empleado del establecimiento se comunicara con el servicio de emergencias 911 para alertar sobre lo sucedido. A partir del llamado, efectivos de la Comisaría 9.ª se trasladaron hasta el predio y solicitaron la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Una vez allí, los profesionales constataron que el hombre había muerto.

Tras el procedimiento, las autoridades dieron intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 5 de La Plata. La fiscalía dispuso que la causa fuera investigada bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte” y ordenó la participación de la Policía Federal para avanzar con las pericias y esclarecer lo ocurrido.

El comunicado de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP

La noticia causó un profundo pesar en la comunidad de la facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, donde Salerno era un integrante muy querido. Frente a lo sucedido, las autoridades académicas resolvieron suspender las actividades este lunes y compartieron un mensaje para despedirlo a través de las redes sociales.

El comunicado de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP tras la muerte del astrónomo de 48 años. Foto: Instagram: Astronómicas y Geofísicas UNLP

“Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad”, expresaron desde la institución. En el comunicado también destacaron su entusiasmo por la astronomía, el trabajo que realizó para impulsar las propuestas de extensión del Observatorio y la dedicación que demostró a lo largo de su trayectoria.

Asimismo, la facultad hizo hincapié en su “calidad humana” y acompañó a sus familiares y seres queridos con un mensaje de condolencias ante la pérdida.

Por fuera de su labor en el ámbito científico, Salerno también desarrollaba tareas en la administración pública. Se desempeñaba como coordinador del área de Jubilaciones Ejecutivas de la Dirección General de Cultura y Educación.