Video: las imágenes del policía que un grupo de presos tomó como rehén en una comisaría de CABA

El motín de reclusos en Ciudad de Buenos Aires. Foto: Captura

Pasadas las 14.30 de este jueves 22 de octubre, se reportó sobre un motín de reclusos dentro de las instalaciones de la Alcaidía 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ubicada en la calle Lavalle 453 en el microcentro porteño. En medio de una discusión entre internos, incluso, tomaron de rehén a uno de los efectivos de Policía que intentaba separarlos y fue liberado cerca de las 17.30.

Se dio a conocer el video que muestra al agente dentro de una de las celdas rodeado de los detenidos. El origen del conflicto no está claro, pero se habría dado a partir de un enfrentamiento entre reclusos.

Motín en una Comisaría de CABA Video: X

Qué se ve en el video del motín en la Alcaidía 1 de CABA

El video que se difundió en las redes sociales tiene una breve duración: poco más de 30 segundos. En este material audiovisual, se puede observar a un gran número de reclusos deambulando por las celdas.

En una de ellas, uno de los presos enfoca al agente de Policía sentado en la cama al lado de otros de los detenidos. Se puede ver, a su vez, a uno de los internos herido en el piso producto presuntamente de una golpiza previa. Además, en la filmación los presos muestran un pequeño televisor dispuesto en el suelo con la toma de la comisaría en directo.

Agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el operativo. Foto: Captura de TN

Hasta este momento, el motín no ha finalizado y el policía continúa como rehén. En el operativo se encuentra trabajando una dotación de Departamento de Operaciones Urbanas la División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad (DOEM), un negociador y un psicólogo, encargados de llevar los acuerdos con los reclusos para que puedan concluir la toma de la Alcaidía 1.

Por otro lado, llegaron a la comisaría porteña una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) y una patrulla de bomberos voluntarios.

Cómo es la nueva cárcel de Marcos Paz a la trasladan los reclusos de CABA

Este confuso episodio ocurre en el marco del traslado al nuevo penal de Marcos Paz. La semana pasada, de hecho, la Ciudad informó, a través del jefe de gobierno porteño Jorge Macri, que el desplazamiento de los presos de Devoto, por ejemplo, había iniciado este 14 de octubre.

La nueva cárcel de Marcos Paz comenzó hace más de cinco años. Sin embargo, en el medio, la construcción estuvo paralizada hasta diciembre de 2024. La prisión ocupa un total de 80 hectáreas con cuatro unidades de alojamiento y posee espacio para albergar a 2.232 presos.

El pasado 14 de octubre se inició el traslado de 1.500 internos de Devoto hacia la cárcel de la provincia de Buenos Aires. Así mismo lo confirmó Macri en sus redes sociales: “Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la Ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los Ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia”.

Según lo que también comunicaron las autoridades porteñas, en las próximas semanas, bajo un comando de seguridad unificado entre fuerzas de la Ciudad, Nación y Bonaerenses, se continuará con el traslado de otros presos de Devotos y de las Alcaidías de Capital Federal.