Vacaciones en la Escuela 2027: qué actividades podrán hacer los chicos durante el verano en CABA y cómo inscribirse

Qué actividades se podrán aprovechar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2027 Foto: GCBA

Las clases para todos los niveles educativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) finalizan el próximo viernes 18 de diciembre. En este contexto, el Ministerio de Educación porteño dio a conocer el cronograma completo de actividades que podrán realizar los estudiantes durante el período de verano 2027 como parte de un programa que lleva el nombre de “Vacaciones en la Escuela”.

Ante la presentación del plan educativo para el verano, la ministra de la cartera educativa Mercedes Miguel expresó: “Queremos que los chicos puedan ampliar sus horizontes, encontrarse con otros y descubrir todo lo que la Ciudad tiene para ofrecerles”.

Según se puede observar en el detalle informativo, se trata de disciplinas tanto culturales como recreativas y deportivas. De hecho, para los más pequeños (es decir nivel inicial) habrá actividades que les permitan conectarse con la naturaleza, pero también con la música y el ambiente artístico y creativo. A su vez, habrá posibilidad para que, a su vez, puedan bailar y hacer collages.

Por otro lado, los estudiantes de niveles de Primaria y de Educación Especial podrán experimentar actividades como:

Talleres de malabares

Música

Construcción de juegos

Experimentación artística

Cursos de tejido y otro desafíos

En el caso de los alumnos del Nivel Secundario podrán acceder a talleres de fotografía, escritura, diseño, dibujo, entre otras disciplinas vinculadas a la cultura.

Vacaciones en la Escuela 2027: fotografía, música, malabares y talleres gratuitos para estudiantes Foto: NA

Cuándo son las inscripciones para el programa Vacaciones en la Escuela 2027

La inscripción al programa es gratuita y la podrán hacer los padres en cualquier momento hasta el 27 de noviembre. De acuerdo a la información oficial, hay que dirigirse a la página colonias.bue.edu.ar.

Fechas en las que se llevará el programa escolar para las vacaciones 2027

Desde el gobierno de la Ciudad indicaron que el programa Vacaciones en la Escuela se llevará a cabo desde el 4 hasta el 29 de enero de lunes a viernes. Es decir que se desarrollará en un total de cuatro semanas consecutivas. Dependiendo el nivel escolar de los estudiantes, la franja horaria en la que tendrán lugar las actividades serán de 9 a 16 y 11 a 17.

La propuesta “Yo amo a mi ciudad” como parte de Vacaciones en la Escuela

Una iniciativa que se encuentra dentro de este programa de vacaciones impulsado por el gobierno porteño se denomina “Yo amo a mi ciudad” y busca que los estudiantes se involucren en proyectos de investigación y de representación de los sitios más icónicos de la Capital Federal.

El objetivo es que los jóvenes puedan trabajar en su creatividad y liderazgo. Además, al terminar cada una de las propuestas, se llevará a cabo una muestra colectiva para que el público pueda ver el resultado de los trabajos.

Actividades artísticas y talleres creativos durante las vacaciones en CABA. Foto: GCBA

Cuándo comienzan las clases 2027 en CABA

Si bien el programa del gobierno de la Ciudad dura hasta finales de enero, los estudiantes continuarán con sus vacaciones hasta febrero. El receso escolar finalizará el lunes 1 de marzo para el Nivel Inicial y Primario. En tanto, los estudiantes del Nivel Secundario comenzarán las clases el miércoles 3 de marzo.