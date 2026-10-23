En CABA buscan voluntarios para ser parte de la Noche de los Museos: ofrecen capacitación gratis para vivir una experiencia única

El gobierno de Ciudad de Buenos Aires abrió una nueva convocatoria para sumar voluntarios que quieran sumarse a La Noche de los Museos, uno de los acontecimientos culturales más convocantes del año, que se realizará el próximo 14 de noviembre.
Más de 250 museos, centros culturales, edificios históricos e instituciones permanecerán abiertos con entrada gratis, para disfrutar de exposiciones, visitas guiadas, música, espectáculos y actividades especiales.
Fecha y horarios de la Noche de los Museos
Esta imperdible jornada cultural se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre, en el horario habitual de 19:00 a 02:00 de la madrugada.
Durante ese período, las personas elegidas colaborarán orientando a los visitantes, difundiendo la agenda de actividades y acompañando al público en las distintas sedes.
Cuáles son los requisitos que se piden para sumarse como voluntario
Para postularse y participar del evento, los aspirantes deben cumplir obligatoriamente con el siguiente requerimiento:
- Asistir a una capacitación gratis e interactiva de carácter presencial, la cual se dictará el lunes 2 de noviembre por la tarde en el barrio de Almagro.
La asignación definitiva del lugar de trabajo estará sujeta a la demanda y necesidad de los espacios. Aunque la organización procurará priorizar la cercanía al domicilio de cada colaborador, no es posible asegurar que se asigne la sede más próxima.
Cómo postularse y qué datos se deben completar en el formulario
Los interesados deberán registrar sus datos en el formulario de inscripción oficial con la siguiente información personal:
- Nombre, apellido, DNI y CUIT/CUIL.
- Fecha de nacimiento (día, mes y año).
- Comuna y barrio de residencia.
- Correo electrónico y teléfono celular de contacto.
- Confirmación del compromiso para asistir a la capacitación obligatoria del lunes 2/11.
- Aceptación de los términos y condiciones del programa.
Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden acceder al formulario de inscripción.