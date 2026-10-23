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En CABA buscan voluntarios para ser parte de la Noche de los Museos: ofrecen capacitación gratis para vivir una experiencia única

La Ciudad de Buenos Aires abrió la convocatoria para formar parte de La Noche de los Museos. Incluye formación presencial gratuita y asignación según la cercanía al domicilio.

Redacción Sociedad
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Noche de los Museos
La Noche de los Museos 2026 tendrá su cita el próximo 14 de noviembre. Foto: buenosaires.gob.ar
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El gobierno de Ciudad de Buenos Aires abrió una nueva convocatoria para sumar voluntarios que quieran sumarse a La Noche de los Museos, uno de los acontecimientos culturales más convocantes del año, que se realizará el próximo 14 de noviembre.

Más de 250 museos, centros culturales, edificios históricos e instituciones permanecerán abiertos con entrada gratis, para disfrutar de exposiciones, visitas guiadas, música, espectáculos y actividades especiales.

Fecha y horarios de la Noche de los Museos

Esta imperdible jornada cultural se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre, en el horario habitual de 19:00 a 02:00 de la madrugada.

Noche de los Museos
Para ser voluntario en la Noche de los Museos es necesario realizar una capacitación gratuita. Foto: buenosaires.gob.ar

Durante ese período, las personas elegidas colaborarán orientando a los visitantes, difundiendo la agenda de actividades y acompañando al público en las distintas sedes.

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Cuáles son los requisitos que se piden para sumarse como voluntario

Para postularse y participar del evento, los aspirantes deben cumplir obligatoriamente con el siguiente requerimiento:

  • Asistir a una capacitación gratis e interactiva de carácter presencial, la cual se dictará el lunes 2 de noviembre por la tarde en el barrio de Almagro.

La asignación definitiva del lugar de trabajo estará sujeta a la demanda y necesidad de los espacios. Aunque la organización procurará priorizar la cercanía al domicilio de cada colaborador, no es posible asegurar que se asigne la sede más próxima.

Noche de los Museos
Se priorizará la cercanía al domicilio al momento de la asignación del museo, aunque no está asegurado en todos los casos. Foto: buenosaires.gob.ar

Cómo postularse y qué datos se deben completar en el formulario

Los interesados deberán registrar sus datos en el formulario de inscripción oficial con la siguiente información personal:

  • Nombre, apellido, DNI y CUIT/CUIL.
  • Fecha de nacimiento (día, mes y año).
  • Comuna y barrio de residencia.
  • Correo electrónico y teléfono celular de contacto.
  • Confirmación del compromiso para asistir a la capacitación obligatoria del lunes 2/11.
  • Aceptación de los términos y condiciones del programa.

Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden acceder al formulario de inscripción.

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