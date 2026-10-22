Pelea de internos en una comisaría de CABA: un policía entró a una celda para separarlos y lo tomaron como rehén

La Alcaldía donde sucedió el secuestro del policía. Foto: X/@NuevosBAires

Un grupo de detenidos tomó como rehén a un efectivo policial en la Alcaldía Vecinal 1-D, ubicada en Lavalle al 400, en la Ciudad de Buenos Aires. El episodio comenzó este mediodía, luego de un enfrentamiento entre diez internos. En el lugar trabajan el SAME, los bomberos y efectivos de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).

Cómo comenzó el conflicto en la alcaldía de la Ciudad

El incidente se inició al mediodía, cuando se produjo una pelea entre diez detenidos alojados en la Alcaldía Vecinal 1-D. Ante la escalada del enfrentamiento, un policía ingresó a una celda para intentar separar a los involucrados y evitar que la situación empeorara.

Sin embargo, durante la intervención, los internos tomaron al agente como rehén, lo que derivó en un importante operativo de seguridad para controlar la situación y resolver el conflicto.

Fuerte operativo policial en Lavalle al 400

Tras la toma del rehén, se desplegó un operativo en la alcaldía porteña, con la participación de personal policial especializado y equipos de emergencia.

En el lugar trabajan efectivos de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), junto con dotaciones de bomberos y ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El objetivo es controlar la situación y lograr una resolución del episodio sin que se registren nuevos incidentes.

Tras dos horas de tensión, efectivos de la DOEM ingresaron al lugar junto con el Grupo Especial de Rescate, unidades entrenadas para intervenir en situaciones de este tipo. Además, se sumó al procedimiento personal del Escuadrón Antibombas.

Por su parte, los bomberos de la Estación N.º 1 de Puerto Madero colaboran con el despliegue mediante una autobomba y equipamiento especializado para abrir los calabozos de manera individual.

Qué se sabe sobre el riesgo de fuga de los detenidos

Fuentes policiales indicaron que, pese a la tensión generada por la toma del rehén, no habría peligro de fuga de los detenidos.

Además, aseguraron que el personal trabaja para resolver el conflicto dentro de la dependencia. “Se está trabajando para resolverlo con el personal”, señalaron fuentes oficiales.

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