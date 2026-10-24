Caso Daniela Villalba: quién era la joven asesinada en su departamento de Córdoba y la pista que se investiga sobre el presunto asesino

Daniela Villalba, la joven de 29 años que fue asesinada en su casa de Córdoba Foto: Redes

Daniela Villalba tenía 29 años, era madre de un niño, se desempeñaba como vendedora en un local de ropa y vivía en el barrio de Cofico, ubicado en la provincia de Córdoba. Sus familiares coinciden en que el último contacto que tuvieron con ella ocurrió el pasado lunes 19 de octubre. El martes una amiga -que comenzó a preocuparse no solo porque no contestaba sus llamados sino porque además no se había presentado a trabajar- realizó la denuncia por desaparición.

Ese mismo día recolectores de residuos que se encontraban trabajando en las cercanías del domicilio de la chica hallaron una extraña valija manchada de sangre con su nombre. Dentro de la misma había, además, una peluca y prendas de vestir que le pertenecían.

De esta manera, el caso se empezó a investigar como un posible crimen. Los efectivos policiales se dirigieron a la vivienda de Villalba, cuya dirección fue brindada por sus familiares y, una vez en el lugar dispuesto en la calle Bv. General Las Heras al 200, encontraron los restos de la mujer en uno de los cuartos: los datos periciales indicaron que poseía heridas cortopunzantes en varias partes del cuerpo.

El edificio en el que vivía Daniela se encuentra en la calle Bv. General Las Heras al 200, en Cofico, Córdoba. Foto: Redes

Qué investiga la Justicia de Córdoba por el caso Daniela Villalba

En este momento, la causa está a cargo de la Fiscalía especializada en delitos de Violencia de Género y se investiga como un posible caso de femicidio. La principal pista que tienen las autoridades judiciales actualmente tiene que ver con el registro fílmico de una cámara de seguridad localizada en la zona del departamento de Daniela.

Los agentes pudieron reconocer en las imágenes, la figura de un hombre alto, con el pelo relativamente largo y una gorra. Al sujeto se lo puede ver saliendo del edificio y, hasta ahora, nadie ha podido identificarlo como residente de ese complejo ni como alguien cercano a la víctima.

Un dato que trascendió, según informó El Doce, es que Daniela se había mudado a ese edificio hacía solo tres semanas y los vecinos prácticamente no la conocían. Por otra parte, una mujer de ese mismo complejo manifestó que una amiga de Daniela le dijo que en los días previos al crimen, la víctima le había solicitado ayuda aunque nunca especificó qué era lo que le estaba sucediendo.

Cómo avanzará la causa judicial

Los investigadores buscan esclarecer, primero, la hora y la causa de muerte de Daniela Villalba a través de una autopsia y, según esos detalles, reconstruir las últimas horas de la víctima. También se continuará investigando al sospechoso que apareció en video de la cámara de seguridad para tratar de determinar el vínculo entre el individuo y la mujer.

Daniela Villalba (29) trabajaba en un local de ropa y se había mudado al departamento donde fue asesinada hacía tres semanas. Foto: Redes

Asimismo, otro elemento que ha llamado la atención de los investigadores es que todavía no se ha podido hallar el dispositivo móvil de la víctima. Los esfuerzos también están puestos en encontrar el aparato, ya que puede ser crucial para la causa.

La despedida de los familiares y conocidos de Daniela Villalba

En las redes sociales, muchos de los amigos, familiares y conocidos de Daniela decidieron despedirla con mensajes cálidos aunque también exigieron justicia por el asesinato de la joven.

“Un día le tocó a una amiga. Qué injusto. Qué sociedad de mier**. No saben lo que era ella. Una de las personas más dulces y de buen corazón que conocí. Cómo pueden haberle hecho algo así. Justicia por Dani”, escribió una mujer.

Otro mensaje de una amiga decía en referencia al hijo de la joven: “Tenía muchos sueños por cumplir junto a su hijito”.