El estremecedor hallazgo en el celular de Claudio Barrelier que podría ser clave en el crimen de Agostina Vega

Femicidio de Agostina Vega: encontraron la fotografía de una mujer desnuda en el celular del detenido Claudio Barrelier (34). Foto: Redes Sociales

Desde el mes de mayo, Claudio Barrelier (34) se encuentra detenido en la provincia de Córdoba tras ser considerado el principal sospechoso y autor material del femicidio de Agostina Vega (14). La causa tiene actualmente otros seis detenidos, acusados del delito de “encubrimiento agravado”.

Sin embargo, en las últimas horas, la situación se complicó aún más para el presunto femicida. Tras un exhaustivo peritaje a su celular, los agentes de Policía hallaron la fotografía de otra mujer desnuda y maniatada que data del año 2024. El celular fue secuestrado por la Justicia y está en manos del fiscal Raúl Garzón, quien está a cargo de la causa judicial.

Quién es la mujer que encontraron en el celular de Claudio Barrelier

Los abogados del padre de Agostina, Gabriel Vega, indicaron que podría haber un total de seis víctimas más de Claudio Barrelier. En este caso concreto, la letrada Fernanda Alaniz manifestó que todavía no se sabe exactamente quién es la mujer que apareció en el dispositivo móvil del sospechoso, aunque intentan identificarla.

“Sin dudas, creo que hay más mujeres que han sido víctimas de Barrelier. Él nunca descansó”, precisó la abogada en diálogo con El Doce. Y agregó: “Pero además de estos casos que están siendo investigados por la Justicia hay muchas otras jóvenes que aseguran haber sido violentadas por él”.

Claudio Barrelier, de 34 años, es considerado autor material del asesinato y su situación se complica. Foto: Puntal

Las primeras líneas de investigación apuntan a que estos otros hechos de violencia de género perpetrados por Barrelier habrían ocurrido en su domicilio y una de las víctimas también habría sido menor de edad mientras que él ya tenía 18 años.

Qué se sabe hasta el momento del caso de Agostina Vega

Agostina Vega desapareció de su casa en Córdoba en la noche del 23 de mayo de 2025. Según declaró su madre, Melisa Heredia, la niña le dijo que iba al negocio de su abuelo a solo unos metros de su domicilio, pero nunca llegó. La adolescente de 14 años en verdad se había tomado un taxi hasta la vivienda de Claudio Barrelier, ex pareja y amigo de su madre.

El sujeto la engañó diciéndole que tenía un regalo sorpresa para Melisa y que ella debía venir a buscarlo. Así, el individuo pagó el remis e ingresó a su casa ubicada en Juan del Campillo 878 en el barrio de Cofico con la menor.

Solo unas horas después, comenzó un intenso operativo de búsqueda en diversas zonas de la capital de Córdoba. Casi una semana después, los efectivos hallaron los restos de la adolescente en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Para ese entonces, Barrelier ya era el principal apuntado, ya que había sido el último en ver con vida a Agostina.

De acuerdo al expediente judicial, Barrelier habría asesinado a Agostina Vega en su casa de Juan del Campillo en la madrugada del domingo y luego habría descartado el cuerpo con la ayuda de Soledad Andreani, su amante, y su automóvil Ford Ka blanco.

Claudio Barrelier y su pareja Marianela Palmero con quien tiene una hija de 11 años, también está detenida. Foto: Infobae

Quiénes son los detenidos por el femicidio de Agostina Vega

A las pocas semanas, Andreani y el amigo de Barrelier, Osvaldo Fassetta, fueron detenidos e imputados por el delito de “encubrimiento agravado”. El mismo destino tuvieron Marianela Soledad Palmero, pareja del principal sospechoso, Matías Jesús Córdoba, Eugenia Ludmila Ascarruz, ambos inquilinos de la casa.

En tanto, Barrelier está imputado por “homicidio triplemente calificado, por alevosía, ensañamiento y violencia de género”. Se encuentra detenido en el Complejo Carcelario N.º 1 de Bouwer de Córdoba.