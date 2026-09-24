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Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron el cuerpo desmembrado de un bebé dentro de una bolsa de basura

La fiscal a cargo de la causa intenta determinar la identidad del bebé y las circunstancias de su muerte. Hasta el momento, tampoco se informó sobre personas detenidas o imputadas en relación con el caso.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Un hombre encontró un bebé en una bolsa de residuos e inmediatamente dio aviso a la Policía.
Un hombre encontró un bebé en una bolsa de residuos e inmediatamente dio aviso a la Policía.
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Este martes hallaron el cuerpo de un bebé dentro de una bolsa de residuos en una plaza de Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba. Los restos fueron encontrados por un vecino que inmediatamente dio aviso a la Policía.

La investigación, que está en curso e intenta determinar la identidad del bebé y las circunstancias de su muerte, está a cargo de la fiscal Analía Cepede.

Según fuentes policiales, el cuerpo del nene no tenía todas sus partes y una de las hipótesis es que pudo haber sido desmembrado por los animales que están por la zona. Sin embargo, la causa aún sigue en investigación.

La hipótesis de la fiscal y cómo sigue la investigación

La fiscal Analía Cepede informó que “el cuerpo no estaba completo” y que el bebé “ya tenía varias semanas de vida”, en entrevista con el medio La Voz en vivo.

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El operativo tras el hallazgo del cuerpo derivó en un amplio operativo policial y judicial en Villa de María del Río Seco, mientras se intenta reconstruir qué sucedió previamente con el bebé.

Patrullero de la Policía de Córdoba. Foto: X / @PoliciaCbaOf.
Cuál es la hipótesis de la fiscal y cómo sigue la investigación.

Por el momento, los investigadores no lograron determinar la identidad del bebé, las causas de su muerte ni quiénes son sus progenitores. En ese marco, los efectivos que trabajan en el caso comenzaron a revisar las historias clínicas de mujeres que dieron a luz durante el período compatible con la edad estimada del recién nacido.

La medida busca reunir información que permita establecer quién era el bebé y reconstruir las circunstancias de su muerte, así como la manera en la que terminó dentro de una bolsa abandonada en el espacio público.

La investigación continúa en curso y, hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas o imputadas en relación con el caso.

Macabro hallazgo en Santa Fe: encontraron los cuerpos calcinados de dos trabajadores rurales

La Justicia de Santa Fe investiga un posible crimen ocurrido en el departamento de San Cristóbal en medio de un predio rural. Es que este domingo por la tarde las autoridades policiales encontraron los cuerpos de dos trabajadores totalmente calcinados. El hecho tuvo lugar específicamente en una estancia llamada Los Horcones, situada en el municipio de Aguará Grande.

Los efectivos indicaron que el hallazgo de los restos de estos dos individuos se produjo durante un patrullaje por la zona. El personal policial advirtió en el terreno de la estancia que una de las casillas estaba quemada y bajó a inspeccionar el lugar.

Encontraron dos cuerpos calcinados en Santa Fe
Encontraron dos cuerpos calcinados en Santa Fe Foto: El Litoral

Una vez allí, los efectivos encontraron partes del cuerpo de uno de los trabajadores rurales. En tanto, a tan solo unos metros, luego, hallaron los restos del segundo sujeto. Entre otros de los elementos que los agentes policiales dieron está una camioneta con herramientas de trabajo.

En el operativo participaron fuerzas policiales de la División Científico Forense Región 5 de la Policía de Investigaciones y una dotación de Bomberos de San Cristóbal.

MuerteCórdoba
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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