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Horror por un “asesino tiktoker” en Córdoba: mató a su hijastro de 16 años porque “estaba poseído por el demonio”

El hecho tuvo lugar en el paraje rural de Higuera Vieja. El hombre de 35 años quedó imputado por el delito de “homicidio agravado por alevosía y por tratarse de un víctima menor de edad”.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Asesino de TikTok
Asesino de TikTok Foto: Captura TikTok
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Un hombre fue detenido en la provincia de Córdoba acusado de asesinar a su hijastro de 16 de nombre Lautaro Acosta. El sujeto fue identificado como Hermenegildo Acosta, quien se había hecho “viral” en los últimos meses por publicar diferentes videos en su cuenta de TikTok, donde tenía más 63 mil seguidores y 1,3 millones de “Me Gusta” con una gran cantidad de contenido publicado desde inicios de este año en los que aparecían incluso sus hijos.

La causa judicial está a cargo de la División Investigaciones de Córdoba y, desde la Fiscalía de Instrucción, se procedió a su imputación por el presunto delito de “homicidio agravado por alevosía y por tratarse de un menor de edad”.

Cómo ocurrió el asesinato de un un joven de 16 años en Córdoba

Antonella Vanesa Torres (39), pareja de Acosta y madre de la víctima de 16 años, aseguró que el hombre se presentó en la casa de la localidad de Higuera Vieja, este lunes 21 de septiembre con una actitud llamativamente “agresiva” y “desbordada”.

La mujer indicó que le pidió que se fuera, pero el sujeto comenzó a gritar y a vociferar que tanto ella como sus hijos “estaban poseídos por el demonio”. La situación no quedó allí. Acosta manifestó que la familia “le había contagiado una enfermedad” y que estaba convencido de que “querían asesinarlo”. Acto seguido golpeó y agredió a la mujer.

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El caso del asesino tiktoker
La casa del presunto asesino se encuentra en un paraje rural conocido como Higuera Vieja. Foto: Captura

Según la declaración de Torres, una vez más le pidió que dejara su vivienda y finalmente el individuo se alejó del terreno y comenzó a desnudarse. Minutos más tarde fue la mujer que abandonó el domicilio y dejó a sus hijos con el sospechoso durante todo el día martes.

El hallazgo del cuerpo del hijastro del asesino tiktoker

Horas después de que la mujer se fuera de la vivienda de la región cordobesa de Copacabana, la Policía llegó al lugar y halló al adolescente con lesiones mortales en todo el cuerpo. En otra habitación, los oficiales encontraron a Hermenegildo Acosta: el sujeto estaba sentado y no se opuso en ningún momento a la detención. No obstante, volvió a repetir a los agentes que el joven “estaba poseído por el demonio” y que lo había contagiado “de algo” que no pudo precisar.

Acosta no fue el único arrestado por el hecho. La Policía también procedió a la detención del hermano de la víctima, un adolescente de 17 años. El joven es investigado como presunto coautor del asesinato, según indicó El Doce.

El móvil del presunto crimen y el mecanismo por el que fue ejecutado el hecho aún es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales de Córdoba. El objetivo es determinar el rol de ambos sospechosos y si en efecto fueron quienes llevaron a cabo el homicidio.

Asimismo, en la vivienda se secuestraron diversos elementos de valor para la causa como celulares y otros dispositivos electrónicos.

El caso del asesino tiktoker
Acosta tiene 35 años y es un conocido tiktoker de Córdoba: en su cuenta tiene más de 63 mil seguidores. Foto: Captura

Quién es el supuesto asesino tiktoker de Córdoba

Hermenegildo Acosta tiene 35 años y es conocido como “Chancho”. En su cuenta de TikTok, el sujeto se mostraba como “un buen padre” y publicaba videos en los que daba a conocer diferentes actividades de campo que realizaba en su día a día.

Mientras que se describía como un “auténtico gaucho” y una persona “muy trabajadora” realizaba videos con sus hijos bailando distintas coreografías. También hablaba de cómo es el trabajo rural en general. De hecho, en el material audiovisual se lo podía ver montando a caballo y explicando a sus seguidores cómo hacerlo correctamente. En una de sus últimas publicaciones en la red social indicó: “Todo lo que tengo es por mi trabajo diario no por lo que me dieron”.

CrimenCórdobaDelitos
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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