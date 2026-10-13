Paro nacional de ATE confirmado: cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público este jueves 15 de octubre

Paro de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre con movilizaciones en distintas ciudades del país. La medida de fuerza afectará el funcionamiento de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el sindicato se concentrará frente al Congreso desde las 13.30.

El reclamo central de la organización es la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, firmado por el presidente Javier Milei al comienzo de su gestión. La protesta coincidirá con una sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para debatir el decreto y con la Marcha Federal Universitaria, que reclamará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

Qué servicios se verán afectados por el paro de ATE

La huelga alcanzará a trabajadores de distintos sectores de la Administración Pública Nacional, además de empleados provinciales y municipales cuyas representaciones sindicales adhieran a la medida. La modalidad y el alcance de las interrupciones dependerán de las decisiones de cada jurisdicción y de la adhesión de los trabajadores.

Según informó ATE, durante la jornada se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores. La atención habitual podría registrar demoras o interrupciones de acuerdo con la organización de cada establecimiento.

Entre las actividades alcanzadas por la convocatoria figuran:

Recolección de residuos

Auxiliares de educación

Guardias urbanas

Agentes de tránsito

Controles migratorios

Inspecciones sanitarias que realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en puertos y aduanas

El gremio anunció un paro nacional para este jueves 15 de octubre. Foto: ATE Capital

La medida comprende, además, a trabajadores de organismos vinculados con el transporte, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), y a controladores aéreos y personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En este último organismo, el sindicato anticipó que se garantizarán únicamente los vuelos sanitarios y de Estado.

En el caso del PAMI y la ANSES, ATE anunció que la atención estará limitada a las emergencias. La convocatoria también incluye a radiooperadores de medios públicos, personal dedicado al manejo de incendios forestales y trabajadores encargados del mantenimiento de plantas nucleares.

Por el lado de trenes, colectivos y subtes, la convocatoria de ATE no implica por sí sola la suspensión de esos servicios. Para confirmar si funcionarán con normalidad o si habrá interrupciones, es necesario verificar si los gremios y las empresas correspondientes anuncian medidas específicas, y por el momento, el funcionamiento del transporte público está garantizado.

Por qué ATE convocó a un paro nacional este jueves

La conducción nacional de ATE, encabezada por Rodolfo Aguiar, formalizó la medida para reclamar la derogación total del DNU 70/23. El sindicato cuestiona las reformas que introdujo el decreto en distintos sectores de la economía y sostiene que sus disposiciones afectan derechos laborales, regulaciones estatales y recursos estratégicos.

“Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, afirmó Aguiar al anunciar la huelga.

El dirigente también cuestionó el mecanismo utilizado por el gobierno de Javier Milei para impulsar las reformas. “No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”, sostuvo.

Entre los puntos que el sindicato objeta se encuentra la derogación de la Ley de Tierras, dispuesta por el artículo 154 del DNU: esa norma establecía límites y restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales. La discusión sobre su vigencia sumó un capítulo judicial durante octubre, cuando la Corte Suprema dispuso una medida cautelar interina que suspendió los efectos de ese artículo y restableció provisoriamente la aplicación de la ley.

Paro de ATE

La protesta coincidirá con una sesión clave en Diputados

El paro se desarrollará en paralelo con una sesión especial de la Cámara de Diputados, convocada para este jueves a las 14. Los bloques opositores buscarán debatir el rechazo del DNU 70/23, además de otras iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias y la emergencia nacional en discapacidad.

Uno de los puntos centrales será reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum. La oposición impulsó la convocatoria, mientras que el oficialismo busca evitar que avance el rechazo de la norma y mantiene conversaciones con sus aliados parlamentarios.

El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024. Si la Cámara de Diputados también lo rechazara, se completaría el procedimiento previsto por la legislación que regula el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia con las consecuencias jurídicas correspondientes.

ATE marchará junto con la protesta universitaria

La movilización de los estatales coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que reclama la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial para docentes y no docentes, la actualización de las becas y los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.

En la Ciudad de Buenos Aires, ambas convocatorias confluirán frente al Congreso de la Nación, donde también se desarrollará la actividad parlamentaria. En el interior, las representaciones provinciales de ATE definirán los puntos de concentración y las modalidades de protesta.

De esta manera, el jueves estará marcado por un paro nacional de los trabajadores estatales, movilizaciones en distintas provincias y una jornada de tensión política en torno al futuro del DNU 70/23 y al financiamiento de las universidades públicas.