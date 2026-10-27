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Rodolfo Aguiar pidió conocer el estado de salud mental de Milei y el Gobierno le respondió: “Es competente”

Rodolfo Aguiar le hizo un pedido al Estado para revisar cómo se encuentra de salud el presidente por si está “en condiciones” o no de ejercer sus funciones públicas. La respuesta de la directora general de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia, Laura Zuvanic.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Rodolfo Aguiar versus Javier Milei
Rodolfo Aguiar realizó un pedido de información pública en la que solicitó conocer el estado de salud mental del presidente Javier Milei Foto: -
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El Gobierno no desestimó la solicitud que realizó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, en cuanto a un pedido de acceso de información pública para dar a conocer el estado de salud mental del presidente Javier Milei. El objetivo fue saber “si está en condiciones para ejercer sus funciones”.

La respuesta oficial fue realizada por la directora general de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia, Laura Zuvanic. “El Señor Presidente de la Nación Argentina ostenta el cargo de elección popular, conforme a los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional Argentina”, indicó.

Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU.
La directora general de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia contestó el pedido de Aguiar sobre la salud mental del presidente Javier Milei. Foto: via REUTERS

“Se hace saber esta Dirección General de Recursos Humanos, es competente en relación al marco normativo aplicable en materia de Empleo Público Nacional”, finalizó la publicación Zuvanic.

Respuesta del Gobierno al pedido de Rodolfo Aguiar
Respuesta oficial del Gobierno al pedido de Rodolfo Aguiar. Foto: @RodolfoAguiar en X

¿Qué contrarrestó Rodolfo Aguiar a la respuesta del Gobierno?

Rodolfo Aguiar calificó la respuesta del Gobierno como “incompleta y evasiva” por la falta de precisiones sobre la salud del primer mandatario de la República Argentina.

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“Desde el sindicato creemos que la respuesta no cumple con los requisitos legales mínimos. Debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado”, sentenció Aguiar en la red social X.

Rodolfo Aguiar, en representación de ATE, calificó la respuesta del Gobierno como “incompleta y evasiva” por la falta de precisiones sobre la salud del primer mandatario de la República Argentina. Foto: NA.

Y agregó: “Nosotros no alentamos especulaciones, pero una respuesta incompleta genera más rumores que certezas. Nuestro pedido es básico y razonable. Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren”.

Además, también mencionó: “Cuando Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri tuvieron afecciones, existieron partes médicos oficiales firmados por los equipos del Hospital Otamendi, del Austral o de la Fundación Favaloro con diagnóstico, tratamiento y pronóstico”.

Y finalizó: “No nos pueden responder con un papelito. Si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función”.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Foto: NA.
Rodolfo Aguiar sentenció: “No nos pueden responder con un papelito. Si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función”.

¿Cuál fue el pedido de ATE al Gobierno?

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado habían presentado un pedido de acceso a la información pública a principios de septiembre para conocer si el presidente había sido sometido o no a algún examen, junta médica o evaluación que determine su aptitud psicofísica y/o psíquica para el ejercicio de su cargo.

Además, solicitó que “en caso de ser afirmativo, se informe fecha de realización, organismo u profesional interviniente y resultado, sin requerirse el detalle clínico, diagnóstico u otros detalles de la historia”.

En este sentido, Aguiar sostuvo: “No buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”.

Rodolfo Aguiar
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado habían presentado un pedido de acceso a la información pública a principios de septiembre para conocer si el presidente había sido sometido o no a algún examen, junta médica o evaluación que determine su aptitud psicofísica y/o psíquica para el ejercicio de su cargo. Foto: @rodoaguiar en X

Sumado a eso, el gremio solicitó conocer si existe alguna normativa, protocolo o reglamento interno que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, en su carácter de jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y, en su caso, se remita copia de dicha normativa.

Paro de ATE
ATE solicitó conocer si existe alguna normativa, protocolo o reglamento interno que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente.

Finalmente, sentencia que, si la respuesta es negativa por parte del Estado, la misma sea fundada por escrito, con cita expresa y motivada de la excepción del artículo 8° de la Ley N° 27.275 que se invoque y con aplicación del test de daño y de interés público que exige la normativa y los criterios de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

Javier MileiATEGobiernoSalud mental
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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