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ATE realiza un paro en las Fuerzas Armadas y alertó que la situación económica es crítica: “No da para más”

El gremio reclama una recomposición salarial y la reapertura de las paritarias para el personal civil de las Fuerzas Armadas. Rodolfo Aguiar afirmó que el 99% de los trabajadores son pobres y están endeudados.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Paro de las Fuerzas Armadas que reclaman recomposición salarial.
Paro de las Fuerzas Armadas que reclaman recomposición salarial. Foto: Gobierno argentino
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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza este jueves 27 de agosto un paro total del personal civil de las Fuerzas Armadas, acompañado por una movilización al Ministerio de Defensa. El gremio reclama una recomposición salarial, la reapertura de las paritarias y advierte sobre el posible cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la situación económica de los trabajadores del sector y aseguró que “el 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados”. En ese sentido, sostuvo que “la situación no da para más” y justificó la medida de fuerza como una respuesta ante el deterioro de los ingresos.

Los salarios de las Fuerzas Armadas argentinas. Foto: X/@Zonamilitar1

ATE reclama una recomposición salarial para los trabajadores de las Fuerzas Armadas

Según el sindicato, el personal civil de las Fuerzas Armadas está integrado por administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de la obra social OSFA. Los salarios básicos, de acuerdo con las categorías, llegaban a $402.396 en julio de 2026.

ATE sostiene que estos ingresos resultan insuficientes frente al costo de vida y que la pérdida sostenida del poder adquisitivo llevó a numerosas familias a endeudarse para poder afrontar gastos básicos como alimentos, alquileres, servicios y compromisos financieros.

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Por este motivo, el gremio exige “reabrir inmediatamente las paritarias para discutir salarios” y reclama medidas para frenar la precarización laboral. También cuestiona el deterioro de las prestaciones de la obra social y exige respuestas del Gobierno.

Aguiar advirtió que la situación ya tiene consecuencias sobre la salud y el bienestar de los trabajadores. Según ATE, se produjo un aumento de las licencias psiquiátricas vinculadas con cuadros de depresión, angustia y agotamiento.

Alerta por el cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio

Uno de los principales reclamos de la jornada está relacionado con la Base Aeronaval de Punta Indio. ATE denunció un intento de cierre que, según sus estimaciones, pondría en riesgo la continuidad laboral de más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares.

El sindicato también alertó por el impacto económico que tendría una eventual clausura de la instalación sobre las localidades de Punta Indio y Verónica. De acuerdo con la organización, la medida afectaría al entramado económico y social de la zona y repercutiría sobre la vida de más de 14.000 personas.

“El Gobierno tiene que saber que sin trabajadores y docentes civiles no hay defensa ni seguridad y se pone en riesgo nuestra soberanía nacional”, sostuvo Aguiar.

Edificio Libertador, Ministerio de Defensa, NA
La movilización tendrá como destino el Ministerio de Defensa.

La situación de OSFA y el reclamo por una deuda millonaria

ATE también puso el foco en el funcionamiento de OSFA, la obra social que brinda cobertura a trabajadores civiles, personal militar y sus familias. El gremio denunció un proceso de desfinanciamiento y reclamó una investigación sobre la deuda acumulada, que según sus estimaciones supera los $223.000 millones.

El sindicato sostiene que la crisis de financiamiento repercute directamente sobre las prestaciones y genera dificultades para garantizar una atención adecuada. A su vez, señaló que la falta de salarios competitivos también afecta a hospitales y establecimientos educativos vinculados con las Fuerzas Armadas.

La protesta de este jueves contempla una movilización hacia el Ministerio de Defensa, ubicado en Azopardo 250, desde las 11. ATE anticipó que la medida de fuerza forma parte de un plan de lucha que podría profundizarse si el Gobierno no responde a los reclamos salariales y laborales.

Fuerzas ArmadasParo ATE
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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