ATE anunció que solicitará un examen médico sobre la salud de Javier Milei. Foto: NA.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido para conocer si el presidente Javier Milei fue sometido a algún examen que determine su aptitud psicofísica para ejercer el cargo. La iniciativa fue impulsada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó públicamente la salud del mandatario y reclamó que se informe si existe algún control médico oficial.

A través de una presentación ante la Jefatura de Gabinete y la Presidencia de la Nación, ATE solicitó saber si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica o psíquica de Milei para desempeñarse como jefe de Estado. En caso de que exista, el gremio pidió conocer cuándo se realizó, qué organismo o profesional intervino y cuál fue su resultado, sin requerir detalles clínicos o diagnósticos.

Qué dijo el titular de ATE sobre Milei

Aguiar también se refirió al tema a través de su cuenta de X, donde afirmó que los “desequilibrios” del presidente son “muy evidentes” y sostuvo, sin aportar un diagnóstico médico propio, que Milei “padece algún tipo de psicosis”.

El dirigente sindical argumentó que la cuestión de la salud puede dejar de ser exclusivamente privada cuando está relacionada con la capacidad para ejercer una función pública. En ese sentido, comparó la situación del presidente con los requisitos que deben cumplir los empleados estatales al momento de ingresar a la administración pública.

“Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, planteó Aguiar. Además, sostuvo que la situación resulta especialmente relevante porque Milei está al frente de la administración pública nacional.

Aguiar aclaró que el pedido de ATE no apunta a obtener información médica privada del mandatario, sino a conocer si existe una evaluación que determine su aptitud para ejercer la Presidencia.

En paralelo, anticipó que el gremio buscará impulsar una iniciativa para establecer exámenes psicofísicos para quienes ocupen cargos electivos a partir del próximo año.

El dirigente también sostuvo que, si eventualmente se determinara que el Presidente no estuviera en condiciones de ejercer sus funciones, podrían existir consecuencias jurídicas sobre sus actos. Se trata de una interpretación planteada por Aguiar dentro de su reclamo.