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ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país: podría haber vuelos afectados

La medida de fuerza involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). ¿Qué días estarán afectados los vuelos?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Paro en aeroparque
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La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 48 horas para el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre en más de 27 aeropuertos de todo el país.

La medida, que involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), incluye paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 18 a 21.

Desde el gremio advirtieron que los paros y asambleas podrían afectar vuelos y únicamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

Filas en el aeropuerto de Ezeiza. Foto: EFE
Filas en el aeropuerto de Ezeiza. Foto: EFE

Fuera de las franjas establecidas, las operaciones continuarán con normalidad, pero los pasajeros con vuelos previstos en esos lapsos podrían enfrentar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en los servicios comerciales.

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“Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, continuó.

Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional. Foto: NA.

El secretario general cerró con una advertencia: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.

La medida de fuerza se enmarca, según explica el gremio, en los incumplimientos en los pagos de adicionales desde enero y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades a los reclamos para mejorar las condiciones laborales.

Según ATE, el poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública nacional acumula una pérdida superior al 40% desde el inicio de la gestión Milei.

AeropuertoATEMedida de fuerza
Matias Greisert
Matias Greisert

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