comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Entrevista a Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA Córdoba

En el programa A Solas, de Telecreativa Multimedios, el dirigente sindical denunció dificultades para homologar acuerdos salariales, alertó sobre la caída de la actividad turística y gastronómica y analizó el escenario político de cara a 2027.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA Córdoba.
Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA Córdoba. Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El secretario general de UTHGRA Córdoba, Juan Rousselot, cuestionó al Gobierno de Javier Milei por las dificultades administrativas que, según denunció, enfrenta el sindicato para obtener la homologación de acuerdos salariales.

Durante una entrevista con Alberto Amorosino en el programa A Solas, de Telecreativa Multimedios, advirtió sobre el deterioro de la actividad turística y gastronómica en la provincia y planteó la necesidad de fortalecer la representación gremial ante la situación económica.

Juan Rousselot denunció trabas del Gobierno a UTHGRA

El dirigente sostuvo que existe un trato administrativo perjudicial hacia la organización sindical. En particular, señaló que las autoridades nacionales no homologan determinados acuerdos salariales ni entregan los certificados de autoridades correspondientes a elecciones que considera legítimas.

Rousselot afirmó que estas dificultades tienen consecuencias directas sobre los ingresos de los trabajadores hoteleros y gastronómicos, en un escenario marcado por la pérdida de actividad y las dificultades laborales.

Contenido Recomendado

La Justicia ordenó al Gobierno certificar las autoridades electas de UTHGRA encabezadas por Luis Barrionuevo

Luis Barrionuevo

Luis Barrionuevo expuso ante estudiantes de la UCA y habló de liderazgo, política y el desafío de formar una nueva generación

Luis Barrionuevo ante jóvenes universitarios UCA UTHGRA

En su análisis de la situación provincial, el sindicalista mencionó una caída del 28% en la actividad turística y gastronómica de Córdoba, además de una tasa de desocupación del 10,5%. Ambas cifras fueron expuestas por el entrevistado al describir los problemas que enfrenta el sector.

También expresó cuestionamientos hacia la conducción actual de la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que falta un espíritu más combativo para defender los derechos de los trabajadores frente a las políticas nacionales.

El escenario político de Córdoba y las elecciones de 2027

La conversación también abordó el futuro político de la provincia y su importancia dentro del escenario electoral nacional.

En ese marco, Rousselot manifestó su respaldo al proyecto político del gobernador Martín Llaryora y destacó el papel estratégico que podría desempeñar Córdoba en las elecciones de 2027.

El dirigente planteó que el peronismo necesita realizar una autocrítica profunda y avanzar hacia una mayor unidad, con una propuesta centrada en la gestión y la búsqueda de soluciones ante la crisis.

Su historia familiar y el futuro de UTHGRA

Durante la entrevista, Rousselot también recordó la trayectoria de su padre, Juan Carlos Rousselot, y reflexionó sobre la influencia que tuvo en su acercamiento a la política y a la actividad sindical.

El secretario general vinculó esa experiencia familiar con su propia vocación por la gestión y la representación de los trabajadores.

Pese a sus definiciones sobre el escenario político provincial y nacional, remarcó que su principal prioridad continúa siendo la conducción de UTHGRA Córdoba y la defensa de los intereses de los trabajadores hoteleros y gastronómicos.

UTHGRANP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público este jueves 15 de octubre

    Paro nacional de ATE confirmado: cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público este jueves 15 de octubre

  2. La Justicia ordenó mejorar la seguridad en la Autopista Presidente Perón:todavía faltan 31 kilómetros para terminarla

    La Justicia ordenó mejorar la seguridad en la Autopista Presidente Perón: todavía faltan 31 kilómetros para terminarla

  3. Subsidios al gas:qué cambia con la nueva ley de Zona Fría publicada en el Boletín Oficial y quiénes podrán conservar el beneficio

    Subsidios al gas: qué cambia con la nueva ley de Zona Fría publicada en el Boletín Oficial y quiénes podrán conservar el beneficio

  4. La mesa política del Gobierno abordó la salud del Papa León XIV y los preparativos para su visita a la Argentina

    La mesa política del Gobierno abordó la salud del Papa León XIV y los preparativos para su visita a la Argentina

  5. 24 de marzo de 1976:así mostraron el golpe de Estado los diarios en Argentina

    24 de marzo de 1976: así mostraron el golpe de Estado los diarios en Argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Entrevista a Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA Córdoba

Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA Córdoba.

La mesa política del Gobierno abordó la salud del Papa León XIV y los preparativos para su visita a la Argentina

Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público este jueves 15 de octubre

Subsidios al gas:qué cambia con la nueva ley de Zona Fría publicada en el Boletín Oficial y quiénes podrán conservar el beneficio

Economía

Santiago Caputo advierte por el riesgo de la invasión de autos inteligentes de origen chino

Santiago Caputo saliendo de casa rosada

Canasta Básica:una familia tipo necesitó más de $1.630.000 para no ser pobre en septiembre

La inflación de septiembre fue de 1,9% y acumula un alza de 23,6% en lo que va del 2026

Un importante banco internacional advirtió sobre el impacto del ajuste en la economía argentina y las elecciones de 2027

Internacionales

Cómo sigue la salud del Papa León XIV:el Vaticano informó que se despertó “lúcido y orientado” tras la operación de pulmón

El papa León X llega al hospital Gemelli antes de la cirugía a la que se someterá para extirpar un nódulo pulmonar.

En Perú buscan voluntarios para vivir en una finca a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen 3 comidas, 2 días libres y excursiones gratis

El futuro de los aviones de pasajeros:así es el nuevo diseño de Airbus con alas más largas y menos consumo de combustible

Cómo funciona el balotaje en Brasil tras las elecciones presidenciales que terminaron con un resultado tan apretado entre Lula y Flávio Bolsonaro