Entrevista a Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA Córdoba

Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA Córdoba. Foto: Captura

El secretario general de UTHGRA Córdoba, Juan Rousselot, cuestionó al Gobierno de Javier Milei por las dificultades administrativas que, según denunció, enfrenta el sindicato para obtener la homologación de acuerdos salariales.

Durante una entrevista con Alberto Amorosino en el programa A Solas, de Telecreativa Multimedios, advirtió sobre el deterioro de la actividad turística y gastronómica en la provincia y planteó la necesidad de fortalecer la representación gremial ante la situación económica.

Juan Rousselot denunció trabas del Gobierno a UTHGRA

El dirigente sostuvo que existe un trato administrativo perjudicial hacia la organización sindical. En particular, señaló que las autoridades nacionales no homologan determinados acuerdos salariales ni entregan los certificados de autoridades correspondientes a elecciones que considera legítimas.

Rousselot afirmó que estas dificultades tienen consecuencias directas sobre los ingresos de los trabajadores hoteleros y gastronómicos, en un escenario marcado por la pérdida de actividad y las dificultades laborales.

En su análisis de la situación provincial, el sindicalista mencionó una caída del 28% en la actividad turística y gastronómica de Córdoba, además de una tasa de desocupación del 10,5%. Ambas cifras fueron expuestas por el entrevistado al describir los problemas que enfrenta el sector.

También expresó cuestionamientos hacia la conducción actual de la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que falta un espíritu más combativo para defender los derechos de los trabajadores frente a las políticas nacionales.

El escenario político de Córdoba y las elecciones de 2027

La conversación también abordó el futuro político de la provincia y su importancia dentro del escenario electoral nacional.

En ese marco, Rousselot manifestó su respaldo al proyecto político del gobernador Martín Llaryora y destacó el papel estratégico que podría desempeñar Córdoba en las elecciones de 2027.

El dirigente planteó que el peronismo necesita realizar una autocrítica profunda y avanzar hacia una mayor unidad, con una propuesta centrada en la gestión y la búsqueda de soluciones ante la crisis.

Su historia familiar y el futuro de UTHGRA

Durante la entrevista, Rousselot también recordó la trayectoria de su padre, Juan Carlos Rousselot, y reflexionó sobre la influencia que tuvo en su acercamiento a la política y a la actividad sindical.

El secretario general vinculó esa experiencia familiar con su propia vocación por la gestión y la representación de los trabajadores.

Pese a sus definiciones sobre el escenario político provincial y nacional, remarcó que su principal prioridad continúa siendo la conducción de UTHGRA Córdoba y la defensa de los intereses de los trabajadores hoteleros y gastronómicos.