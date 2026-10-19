Juan Carlos Maqueda en La Mirada, con Javier García: analizó la crisis de confianza en la Justicia y cuestionó los ataques de Milei a la prensa

🇦🇷 EXCLUSIVO | Entrevista al ex Ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, participó este domingo de una nueva edición de La Mirada, por Canal 26, donde analizó la situación actual del Poder Judicial argentino. Durante la entrevista con Javier García, reflexionó sobre la desconfianza de la sociedad en la Justicia, la demora en la resolución de causas y la necesidad de garantizar la independencia de los magistrados.

Además, cuestionó los ataques del presidente Javier Milei a los periodistas, al considerar que constituyen una forma de intimidación que afecta la libertad de prensa.

Maqueda reflexionó sobre la percepción que tiene la sociedad del Poder Judicial y planteó una contradicción entre los niveles de desconfianza que reflejan las encuestas y la creciente cantidad de personas que recurren a los tribunales para resolver sus conflictos.

“En la misma medida que las encuestas dan una poca confianza en la Justicia, en la misma medida vemos que se multiplica el acceso a la Justicia por causas que en otra época se zanjaban por otros medios”, señaló el exjuez de la Corte Suprema.

En esa línea, sostuvo: “Entonces, es muy difícil decir que no hay confianza en la Justicia y al mismo tiempo acudir a ella para que solucione los problemas”.

Juan Carlos Maqueda en La Mirada, con Javier García.

Para explicar las dificultades que enfrenta la Justicia argentina, Maqueda comparó el funcionamiento de la Corte Suprema nacional con el sistema estadounidense, donde el máximo tribunal puede seleccionar los expedientes que analizará, lo cual permite dedicar más tiempo al estudio de cada caso y desarrollar audiencias públicas.

En cambio, explicó que la legislación argentina establece un mecanismo diferente, que obliga a examinar las causas que llegan al tribunal. En esa línea, advirtió sobre las consecuencias de este sistema. “Hoy la Justicia está atosigada de tantas causas que tiene que tratar”, afirmó, y reconoció que la ciudadanía exige “más confianza y mucha más celeridad”.

En otro tramo de la entrevista, Maqueda habló sobre la comunicación de la Corte Suprema señaló que “la Justicia está ante el desafío de comunicar primero sus sentencias ante un lenguaje claro para el hombre común”.

“¿Cómo debe ser la comunicación de las sentencias? Bueno, es un verdadero desafío, pero yo creo que lo que más hoy se le exige a la Justicia, y con razón, es la legitimidad que tiene que tener en orden a la imparcialidad y a la independencia. Independencia de los otros poderes del Estado e imparcialidad con respecto a las partes en un expediente", sumó.

Y expuso: “Y yo creo que eso es lo que legitima a un juez o lo que genera sospechas de un juez. A veces no se tienen en cuenta estas cosas. Y me parece que es un tema para tener en cuenta, porque el descreimiento se va generando. Y al mismo tiempo va ocupando un lugar del cual es muy difícil volver”.

Juan Carlos Maqueda en La Mirada. Foto: Captura

Juan Carlos Maqueda cuestionó los ataques de Javier Milei a la prensa

Uno de los temas que abordó el exmagistrado fue la relación entre el presidente y los medios de comunicación. Al respecto, consideró que las descalificaciones dirigidas a periodistas no representan solamente un problema de formas, sino que también afectan la libertad de expresión.

“Cuando el presidente ataca a un periodista lo está intimidando. Y me parece que eso es una invasión a la libertad de prensa”, afirmó.

Maqueda sostuvo que quien ocupa la Presidencia debe asumir las responsabilidades propias de su función, incluso frente a las críticas que pueda recibir.

“El presidente es presidente todas las horas del día”, remarcó, y cuestionó la utilización de expresiones descalificadoras contra quienes mantienen posiciones diferentes.

En esa línea, advirtió que este tipo de actitudes perjudican la imagen presidencial, tanto dentro como fuera de la Argentina.