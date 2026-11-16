Sergio Berni en La Mirada: respaldó a Cristina Kirchner, cuestionó al Gobierno de Javier Milei y aseguró que “el peronismo va a ganar” las elecciones

Sergio Berni en La Mirada.

En una entrevista con Javier García en el programa La Mirada, por Canal 26, Sergio Berni analizó el escenario político argentino, defendió la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó el proyecto político de Axel Kicillof. Además, confirmó su respaldo a Agustina Propato como candidata a gobernadora bonaerense y lanzó críticas contra la administración de Javier Milei.

La visita del Papa y las críticas de Sergio Berni a Javier Milei

Consultado sobre el impacto de la visita del Papa León XIV a la Argentina, Berni consideró que su presencia tuvo un efecto positivo para el Gobierno, aunque transitorio. “Fue una bocanada, por sobre todas las cosas, de aire para el Gobierno”, sostuvo.

Sergio Berni en La Mirada

Sin embargo, afirmó que el Pontífice expuso las diferencias entre su mensaje social y las políticas oficiales: “El Papa se lo dijo de manera ni siquiera sutil, se lo dijo brutalmente con muy buenos modales en la cara al Gobierno”.

También advirtió sobre la situación nacional: “Vamos a estrellarnos contra el iceberg en cualquier momento”.

El futuro del peronismo y el liderazgo de Cristina Kirchner

Sobre las elecciones de 2027, Berni defendió las discusiones internas del justicialismo y rechazó que las diferencias sean necesariamente una señal de debilidad. “No hay posibilidad de generar una política de consenso si previamente no hay discusiones”, expresó.

En cuanto al rol de Cristina Kirchner, afirmó que es quien tiene “la mirada estratégica hacia dónde tenemos que ir”.

Además, rechazó que se le atribuya exclusivamente la responsabilidad por las derrotas electorales: “Achacar la responsabilidad de la pérdida de Cristina me parece que es de una miseria absoluta con una mirada política”.

Sergio Berni en La Mirada.

Las críticas a Axel Kicillof: “Decidió alejarse del peronismo”

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Javier García le preguntó por las diferencias con el gobernador bonaerense.

Berni recordó la propuesta de Kicillof de impulsar nuevas ideas dentro del movimiento y respondió: “Yo aplaudí la frase de Kicillof que necesitábamos nuevas canciones, lo que pasa es que Kicillof empezó a cantar canciones cada vez más viejas con olor a sepia y con tono hippie”.

También cuestionó a los sectores políticos que acompañan al mandatario provincial, entre ellos dirigentes vinculados al albertismo, el progresismo y La Cámpora. “Eso no es peronismo”, sentenció.

Berni señaló, además, que el desdoblamiento electoral bonaerense profundizó las diferencias internas y aseguró: “Kicillof decidió alejarse del peronismo”.

Las PASO, las candidaturas y el proyecto para 2027

Al hablar del mecanismo para definir candidaturas, Berni defendió las PASO, aunque reconoció que el propio peronismo no siempre las utilizó correctamente.

Insistió en que el desafío del movimiento excede la disputa contra Milei y pasa por recuperar una agenda productiva.

“No hay posibilidad de reorganizar este país si no entendemos que el trabajo es el gran organizador social y que no hay país sin industrias y que no hay industrias sin trabajadores”, manifestó.

Sergio Berni en La Mirada. Foto: Captura

Economía, inversiones y soberanía: los cuestionamientos al Gobierno

En el tramo final, Berni cuestionó las privatizaciones, la política económica y la posición del Gobierno frente al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

Ante la consulta sobre qué virtud le reconocía a Milei, respondió: “¿Cómo le voy a reconocer alguna virtud?”.

También puso en duda los resultados del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y rechazó el argumento oficial sobre el denominado riesgo político de un eventual regreso del peronismo. “El riesgo kuka no existe”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que la visita papal desplazó temporalmente de la discusión pública los problemas económicos: “Si hay algo que le vino bien la venida del Papa a este Gobierno, que durante un periodo se dejó de hablar de economía, de riesgo país, la presión cambiaria”.

Agustina Propato, la candidata que impulsa Sergio Berni en Buenos Aires

Consultado sobre sus propias aspiraciones electorales, Berni evitó presentarse como candidato y sostuvo que su prioridad es trabajar en un proyecto provincial.

En ese marco, confirmó: “En nuestro espacio político tenemos nuestra propia candidata, que es Agustina Propato, nuestra diputada nacional”.

La definió como una candidata a gobernadora con experiencia y una propuesta para recuperar el crecimiento bonaerense.