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Ricardo Roa en La Mirada, con Javier García: “El candidato contra Javier Milei va a salir del peronismo”

El periodista y editor general adjunto de Clarín vistió los estudios de Canal 26 para brindar su visión sobre la actualidad política y económica de la Argentina. Analizó el escenario nacional, las tensiones dentro del Gobierno y los principales desafíos que enfrenta el país en la previa a las elecciones de 2027.

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Ricardo Roa en La Mirada, por Canal 26.
Ricardo Roa en La Mirada. Foto: Captura
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El periodista Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín, visitó este domingo 11 de octubre el programa La Mirada, donde conversó con Javier García sobre la actualidad política y económica de la Argentina. Durante la entrevista en la pantalla de Canal 26, analizó el escenario nacional, las tensiones dentro del Gobierno y los principales desafíos que enfrenta el país en la previa a las elecciones de 2027.

Roa se refirió al escenario electoral y sostuvo que una eventual recuperación del peronismo dependerá de sus posibilidades concretas de disputar el poder. “El peronismo se va a unir si es que tiene chances de pelear contra Milei. El candidato contra Milei va a salir del peronismo”, afirmó.

En ese sentido, el periodista consideró que el panorama político cambió en los últimos meses y advirtió que el oficialismo ya no cuenta con la misma ventaja que parecía tener tiempo atrás.

Ricardo Roa en La Mirada
Ricardo Roa en La Mirada, con Javier García.

“Milei tiene que hacer una serie de cosas buenas para poder consolidar su elección. Tenía bastante bajo control la elección hace unos meses y ya no lo tiene. Entonces, el peronismo ahora ha visto la luz”, señaló.

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Roa también describió las divisiones que atraviesa la principal fuerza opositora, aunque recordó su capacidad histórica para reunificarse ante una oportunidad electoral. “Ahora está roto, pero históricamente, en el peronismo las cosas se rompen y se vuelven a armar”, concluyó.

Críticas a la economía y al estilo de Milei

Al analizar la situación del Gobierno, Roa advirtió que los resultados económicos se encuentran por debajo de las expectativas iniciales y que esa realidad se combina con distintas dificultades políticas. Además, señaló que la oposición logró instalar reclamos vinculados con áreas sensibles.

“La economía no está en el nivel en el que el Gobierno se imaginaba que iba a estar. Hay una sensación, te diría, más negativa de lo que debería haber. Le ha dejado además a la oposición banderas muy fuertes y que han entrado desde la discapacidad hasta el tema de universidades, el tema de la mora que hay en los créditos y el Gobierno además de tener los problemas económicos que tiene, tiene problemas políticos”, afirmó.

En ese marco, apuntó directamente contra el cambio que observa en la manera de comunicarse del presidente. “El primero es Milei, vos mostraste recién un video de él y parece de hace 20 años, está calmo, es una persona que explica... ¿cuántos años tiene ese video? es de 2023, antes de ser presidente. Hoy es un tipo exaltado, que grita que insulta”, expresó.

Roa consideró que esa actitud ya no responde únicamente a una estrategia comunicacional destinada a concentrar la atención pública, sino que podría generar consecuencias entre quienes respaldaron electoralmente al mandatario.

“Lo veo que está sacado, y lo veo sacado no como estrategia, porque él ha tenido la estrategia esa de Twitter, de X, de radicalizar y de discutir para levantar la atención de la gente. Ahora yo lo veo sacado, y lo veo sacado con un costo alto para sectores de su electorado. Por lo tanto, creo que tiene, no solo un tema económico, sino un problema político”, sostuvo.

Ricardo Roa en La Mirada, con Javier García.
Ricardo Roa en La Mirada. Foto: Captura

La relación entre Milei y los gobernadores

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el vínculo del Gobierno nacional con los mandatarios provinciales. Según el análisis de Roa, existe una relación de necesidad mutua, aunque el presidente se encuentra en una posición que lo obliga a buscar acuerdos con mayor urgencia.

“Los gobernadores saben que necesitan del gobierno cosas para ellos poder gobernar mejor. Pero desde el punto de vista político los necesita más Milei. Los gobernadores tienen más chance de resolver políticamente la elección en sus provincias sin Milei a que Milei sin ellos (…) Hoy Milei está más necesitado del acuerdo que nunca, por lo tanto ellos tienen una situación allí de fortaleza en la negociación”, explicó.

A pesar de las diferencias existentes, el periodista no descartó la posibilidad de que el oficialismo pueda alcanzar nuevos entendimientos con los gobernadores. “No lo descarto en absoluto, porque lo que ellos tienen que comprometerse con Milei es perfectamente factible, no es que le está pidiendo votar por la Ley de Discapacidad o por la Ley de Tierra”, agregó.

La posible visita del Papa

Roa también se refirió a una eventual visita del Papa y al impacto que podría tener sobre la agenda nacional. En ese sentido, evaluó que la presencia del pontífice podría colocar al Ejecutivo ante un escenario políticamente incómodo.

“La visita del Papa políticamente es complicada para el Gobierno, y puede no venir por su operación. Esa es una buena noticia para el Gobierno, porque está muy complejo el panorama y porque la Iglesia necesariamente tiene que decir cosas que al Gobierno no le gustan”, manifestó.

La situación de Mauricio Macri y el PRO

Consultado sobre Mauricio Macri, Roa afirmó que el expresidente continúa siendo la principal figura del PRO y conserva la conducción partidaria, pese a los cambios ocurridos durante los últimos años.

“Yo creo que él ha mantenido la conducción del PRO. Es decir que a tres años de este gobierno y después de cuatro de Fernández él mantuvo la conducción del PRO. Y es el referente principal del PRO, me parece. De eso no queda duda. Podríamos hacer, en todo caso, alguna explicación respecto de las causas sobre por qué le ocurrió lo que le ocurrió con el Gobierno”, señaló.

Para explicar la posición que podría haber adoptado Macri frente a Milei, el periodista trazó una comparación con la situación política de Colombia. “Mirá, hay un fenómeno ahora en Colombia interesante que es Uribe, que sería como Macri, le dice al presidente, que sería como Milei, ‘con los votos en el Parlamento, esto no te lo apruebo’. Le puso un límite enseguida. Y lo limitó y lo condicionó”, describió.

Finalmente, Roa analizó los factores que debilitaron la capacidad del fundador del PRO para condicionar al Gobierno desde el comienzo de la gestión.

“¿Qué pasó con Macri, que tenía en el momento de asumir esa posibilidad? Se le fue Patricia Bullrich al día siguiente. Entró al gobierno más como alguien que se alineaba con Milei que como alguien que mandaba el PRO como alianza de gobierno. Le provocaron una situación muy complicada que era la base electoral del PRO quería acompañar a Milei y la estructura con dudas, esa parte que se le iba porque Milei sobre todo echó mano a los cuadros del PRO para designar funcionarios. Esa situación a él lo descoloca desde el comienzo. Creo que nunca pudo del todo”, concluyó.

La Mirada de Roberto GarcíaEntrevistaCanal 26
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