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Claudio Fantini en La Mirada: “A Milei la presencia del Papa lo incomoda”

En diálogo con Javier García, el analista político se refirió a las diferencias ideológicas entre el presidente Javier Milei y León XIV, y planteó las dificultades que podría enfrentar el Gobierno para capitalizar políticamente la visita del Pontífice a la Argentina.

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Claudio Fantini en La Mirada: “A Milei la presencia del Papa lo incomoda”
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Durante una entrevista en La Mirada, con Javier García, el periodista y analista político Claudio Fantini aseguró que la presencia del Papa León XIV en la Argentina incomoda al presidente Javier Milei, debido a las diferencias entre sus respectivas visiones políticas y sociales.

Al aire en Canal 26, Fantini sostuvo que el mandatario intentará capitalizar la visita del Pontífice, aunque consideró difícil que pueda hacerlo frente a un discurso que contradice posiciones que ha defendido públicamente.

Claudio Fantini analizó las diferencias entre Javier Milei y el papa León XIV

“Lo difícil de responder es cómo va a capitalizar un discurso o una visión que está en las antípodas de la visión que él ha expresado incluso desde antes de llegar al poder en la Argentina”, afirmó Fantini al analizar el encuentro entre el Presidente y el jefe de la Iglesia católica.

En esa línea, consideró que Milei buscará obtener algún rédito político de la visita papal, aunque puso en duda la manera en que podría conseguirlo. “Va a intentar capitalizarlo, lo que no me resulta fácil es saber cómo lo hará. Lo que va a intentar, sí, porque no le queda otra”, señaló.

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Claudio Fantini en La Mirada
Entrevista completa a Claudio Fantini en La Mirada.

Consultado sobre si la presencia de León XIV representa una incomodidad para el mandatario, el analista respondió: “Mi sensación es que sí. Si yo tuviera que apostar, apostaría porque lo incomoda”.

Fantini fundamentó su interpretación en las diferencias entre los valores expresados por ambos dirigentes. “Es lo más lógico del mundo. Este Papa es muy explícito para decir los valores que defiende y el Presidente también es por demás explícito, a veces hasta agresivamente explícito o violentamente explícito”, sostuvo.

Además, hizo una distinción entre la actitud pública de Milei durante las actividades oficiales y lo que, a su entender, podría estar experimentando ante el discurso papal.

“Se lo vio sosegado al lado del Papa. Cómodo no se debe sentir. La gran pregunta es cómo va a hacer para capitalizarlo, pero no le queda otra que intentarlo”, expresó.

La actitud de Milei durante la visita del Papa: qué destacó Fantini

Pese a las diferencias ideológicas que identificó entre ambos, Fantini valoró el comportamiento institucional que mostraron las autoridades durante las primeras actividades del Pontífice en el país.

“Yo creo que hasta acá están manteniendo una conducta adecuada. Creo que han tomado conciencia de cómo actuar en una situación así y hasta acá creo que las conductas están siendo adecuadas”, manifestó.

Sin embargo, advirtió que los momentos más difíciles para Milei podrían haber sido aquellos en los que debió escuchar personalmente los planteos del Santo Padre.

“La parte para el Presidente, la más dura, han sido las horas en las que ha estado al lado de él y ha tenido que escuchar un discurso donde el Papa planteó los valores que este Presidente siempre ha cuestionado, y de la manera más agresiva, más violenta”, concluyó.

La Mirada de Roberto GarcíaNP2026
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