Daniel Hadad estará este domingo en La Mirada, con Javier García: miralo en vivo en Canal 26

Daniel Hadad en La Mirada, con Javier García. Foto: Canal26.com

El empresario y periodista Daniel Hadad será el invitado de este domingo 4 de octubre en La Mirada, el ciclo de análisis político y económico conducido por Javier García. La entrevista repasará los principales temas de la actualidad argentina y los cambios que atraviesan los medios de comunicación en un escenario condicionado por la tecnología y las nuevas formas de consumo.

Fundador y CEO de Infobae, Hadad construyó una extensa trayectoria en la radio, la televisión y el periodismo digital. En 2002 creó uno de los primeros grandes medios nativos digitales de la Argentina y luego impulsó su expansión internacional, con presencia y redacciones en distintos países.

Daniel Hadad estará este domingo en La Mirada, con Javier García.

Durante la conversación con García también se espera una mirada sobre el futuro del periodismo, la inteligencia artificial y el vínculo entre los medios y el poder. Hadad ha señalado que la innovación tecnológica puede beneficiar a las redacciones, aunque también plantea desafíos para la circulación de información y el funcionamiento de las democracias.

La participación del empresario se suma a la lista de dirigentes, economistas, periodistas y analistas que cada domingo pasan por La Mirada para interpretar el presente nacional.

Cuándo y dónde ver La Mirada con Daniel Hadad

La entrevista a Daniel Hadad se emitirá este domingo desde las 21 por la pantalla de Canal 26, en una nueva edición de La Mirada junto a Javier García.

El programa combina entrevistas, editoriales e informes con el objetivo de profundizar sobre los asuntos políticos, económicos y sociales que dominan la agenda.