Daniel Hadad estará este domingo en La Mirada, con Javier García: miralo en vivo en Canal 26

El empresario y periodista Daniel Hadad será el invitado de este domingo 4 de octubre en La Mirada, el ciclo de análisis político y económico conducido por Javier García. La entrevista repasará los principales temas de la actualidad argentina y los cambios que atraviesan los medios de comunicación en un escenario condicionado por la tecnología y las nuevas formas de consumo.
Fundador y CEO de Infobae, Hadad construyó una extensa trayectoria en la radio, la televisión y el periodismo digital. En 2002 creó uno de los primeros grandes medios nativos digitales de la Argentina y luego impulsó su expansión internacional, con presencia y redacciones en distintos países.
Durante la conversación con García también se espera una mirada sobre el futuro del periodismo, la inteligencia artificial y el vínculo entre los medios y el poder. Hadad ha señalado que la innovación tecnológica puede beneficiar a las redacciones, aunque también plantea desafíos para la circulación de información y el funcionamiento de las democracias.
La participación del empresario se suma a la lista de dirigentes, economistas, periodistas y analistas que cada domingo pasan por La Mirada para interpretar el presente nacional.
Cuándo y dónde ver La Mirada con Daniel Hadad
La entrevista a Daniel Hadad se emitirá este domingo desde las 21 por la pantalla de Canal 26, en una nueva edición de La Mirada junto a Javier García.
El programa combina entrevistas, editoriales e informes con el objetivo de profundizar sobre los asuntos políticos, económicos y sociales que dominan la agenda.