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Javier Milei se reunió con el Rey Felipe VI de España en medio de la asunción de Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

En el marco de su gira por la región, el presidente argentino mantuvo un encuentro con el monarca español en Bogotá. Previamente, tras su paso por Ecuador donde rubricó acuerdos con Daniel Noboa, se reunió con el canciller israelí Gideon Sa’ar, recibió una distinción académica y presenció la jura del nuevo mandatario colombiano.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El presidente argentino mantuvo un breve encuentro con el monarca en el marco de la asunción de Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia.
El presidente argentino mantuvo un breve encuentro con el monarca en el marco de la asunción de Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia. Foto: Prensa Gobierno
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En el tramo final de su gira internacional por la región, el presidente Javier Milei se reunió con el Rey de España Felipe VI en Colombia. El presidente argentino arribó a ese país para participar de la ceremonia oficial de asunción del nuevo mandatario Abelardo de la Espriella.

La escala en Colombia se dio de manera posterior a su paso por Ecuador, donde Milei fue recibido por el presidente Daniel Noboa. Según precisó un comunicado conjunto emitido por la Cancillería argentina, durante la reunión bilateral en Quito ambos mandatarios destacaron “el excelente nivel del diálogo político” y repasaron temas clave de la agenda común en seguridad, comercio, servicios aéreos, energía nuclear y movilidad humana.

Javier Milei y Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia
El mandatario argentino viajó a suelo cafetero para participar de la asunción de su par. Foto: Prensa Gobierno

A su vez, en materia de seguridad internacional, subrayaron la coincidencia en el combate contra el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado en el marco del Mercosur, la Comunidad Andina y la plataforma “Escudo de las Américas”. En ese contexto, el presidente ecuatoriano agradeció formalmente al Ejecutivo argentino por haber declarado como organizaciones terroristas a las bandas criminales Los Lobos, Los Choneros y Chone Killers.

Tras partir de Quito el jueves por la noche, la comitiva argentina desembarcó en Bogotá para dar cumplimiento a una apretada agenda diplomática. Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

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Entre los encuentros pautados, la delegación nacional mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar; e inmediatamente después mantuvo un encuentro con el nuevoi presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Previo al acto de asunción, el mandatario argentino asistió a la sede de la Cámara de Comercio de Cali, donde se le otorgó un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Santiago de Cali.

Pasadas las 15 de este viernes, Milei participó de la ceremonia de jura y toma de posesión del nuevo jefe de Estado colombiano, donde compartió escenario junto a otros líderes regionales. Tras culminar los compromisos diplomáticos y la reunión con el Rey Felipe VI de España, el Presidente y su comitiva emprenderán el vuelo de regreso a la Argentina en horas de la madrugada del sábado.

Los 6 acuerdos estratégicos que firmaron Javier Milei y Daniel Noboa durante la cumbre en Ecuador

  1. Protocolo Bilateral sobre Régimen Automotor: busca agilizar la integración comercial e industrial en el sector automotriz entre ambas naciones.
  2. Acuerdo de Servicios Aéreos: orientado a flexibilizar y ampliar la conectividad e intercambio aerocomercial.
  3. Tratado de Extradición: fortalece la cooperación judicial y el combate contra el crimen organizado transnacional.
  4. Acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear: marco para el desarrollo e intercambio técnico-científico en materia energética.
  5. Declaración Conjunta sobre Pesca: eje enfocado en la conservación y ordenamiento de la actividad pesquera.
  6. Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa: plan de protección estratégica e inteligencia ante amenazas digitales y ciberseguridad.
Javier MileiFelipe VI de España
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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