Otra salida en el Gobierno: renunció Julián Curi, funcionario del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich

Renunció Julián Curi, subsecretario de subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Foto: Noticias Argentinas

Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad y dirigente cercano a Patricia Bullrich, presentó su renuncia indeclinable al gobierno de Javier Milei. El funcionario dirigió su dimisión al Presidente y a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva este viernes 23 de octubre y pidió que fuera aceptada de manera inmediata.

Por qué renunció Julián Curi al Ministerio de Seguridad

Según informó TN, la decisión se produjo después de que un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires lo apercibiera por una presunta desobediencia y un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su presentación, Curi vinculó su salida con un conflicto de competencias entre la Justicia porteña y la federal, relacionado con decisiones que involucran al Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El exfuncionario cuestionó la intervención de un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires en asuntos que según su posición, corresponden a magistrados federales. También rechazó el apercibimiento recibido por una presunta desobediencia.

Hasta el momento, no se difundieron detalles suficientes del expediente para determinar el alcance del apercibimiento ni establecer si existió una conducta irregular.

Renunció Julián Curi, subsecretario de subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Foto: Noticias Argentinas

Quién es Julián Curi y cuál era su relación con Patricia Bullrich

Julián Marcelo Curi fue designado subsecretario de Asuntos Penitenciarios mediante el Decreto 62/2024, firmado el 19 de enero de 2024 con efectos desde el 2 de enero de ese año. El funcionario había trabajado como abogado de Patricia Bullrich y la acompañó durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad.

Curi permaneció en la estructura de la cartera después de que Bullrich dejara el ministerio para asumir como senadora nacional y Alejandra Monteoliva fuera designada como su sucesora, en diciembre de 2025.

Su área estaba vinculada con la política penitenciaria nacional, por lo que la controversia judicial que expuso en su renuncia tenía relación directa con el ámbito de sus responsabilidades.

Qué pasará ahora en el Ministerio de Seguridad tras la renuncia

La dimisión fue presentada con carácter indeclinable y con un pedido de aceptación inmediata. Sin embargo, todavía no se informó oficialmente quién ocupará la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y tampoco se difundió una resolución administrativa que permita precisar desde qué fecha se hará efectiva la desvinculación.

El Gobierno deberá resolver la cobertura del cargo mientras continúa el conflicto judicial mencionado por Curi en su presentación. Por el momento, no se comunicaron cambios en las atribuciones ni en el funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal como consecuencia de la renuncia.