Sesiones extraordinarias: uno por uno, los seis proyectos prioritarios que buscará aprobar el Gobierno

El Poder Ejecutivo Nacional envió un listado prioritario que buscan impulsar las reformas centrales de su gestión antes de fin de año.

Javier Milei y parte del Gobierno en la jura en el Congreso Foto: NA

El presidente de la Nación, Javier Milei, formalizó la convocatoria al Congreso para el período de Sesiones Extraordinarias, que se llevará a cabo en diciembre. El Poder Ejecutivo Nacional envió un listado de seis proyectos prioritarios que buscan impulsar las reformas centrales de su gestión antes de fin de año.

La agenda es ambiciosa y abarca desde el pilar económico (Presupuesto y leyes fiscales) hasta las reformas de fondo en el ámbito laboral y penal.

Javier Milei en el Encuentro de Líderes, en La Rural. Foto: Presidencia

Los 6 Temas para las Sesiones Extraordinarias

El anexo oficial enviado al Congreso incluye los siguientes puntos:

Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. (Es la herramienta financiera central del Gobierno para el próximo año). Proyecto de Ley de Modernización Laboral a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. (Incluye los cambios al Régimen de Contrato de Trabajo y derogaciones de normativas históricas). Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. (Clave para la agenda de seguridad y orden público). Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal. (Uno de los proyectos centrales del paquete fiscal). Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial - Ley Nº 26.639 a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. (Un tema sensible que ya generó polémica ambiental en el pasado). La agenda de diciembre pone a prueba la capacidad de negociación del oficialismo, que deberá buscar acuerdos con los bloques opositores para aprobar las reformas.

El objetivo del Gobierno

Desde la Casa Rosada definieron el paquete como parte del “avance irrefrenable hacia la prosperidad”, en una señal de que el Ejecutivo intentará acelerar su agenda legislativa antes de fin de año.

El objetivo del oficialismo es tratar en diciembre el Presupuesto y la reforma del Código Penal, mientras para febrero quedarían las reformas laboral y tributaria, así como también la ley de Glaciares.

Los interlocutores con el Congreso son el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con intervención del ministro del Interior, Diego Santilli.

Jura de diputados en el Congreso. Foto: NA

Bullrich ya inició algunos intercambios y Menem deberá replicar esa lógica luego de haber conquistado la primera minoría legislativa en la Cámara baja con 95 legisladores.

Una tarea similar lleva adelante realiza Adorni, escoltado por Santilli en los contactos con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, con la intención de sumar voluntades legislativas para sancionar las reformas de segunda generación que diseñó Milei.

El Gobierno buscará aprobar además en las sesiones extraordinarias el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que busca dar certeza a los personas para que blanqueen el dinero no declarado en la económica real.

La iniciativa, que se tratará al mismo tiempo que el Presupuesto, fue girada a la Cámara de Diputados en junio pero el oficialismo nunca la había puesto en tratamiento. Ahora, con la nueva conformación del cuerpo, busca aprobar lo antes posible el proyecto para incentivar el uso del dinero “guardado” en el colchón.