Zulemita Menem apuntó contra Luis Petri por sus críticas al Islam: “Confundirlo con el terrorismo es un grave error”

Zulemita Menem y Luis Petri. Foto: X

Luego del encendido discurso contra el Islam radical en el Congreso de Luis Petri, Zulemita Menem lo cruzó a través de las redes sociales con una defensa hacia su religión y una desvinculación al terrorismo.

“Confundir el islam con el terrorismo es un grave error, que evidencia desconocimiento o, simplemente, poco interés por comprender nuestra religión y nuestra cultura”, sostuvo la hija del ex presidente.

En su posteo en X, la empresaria aprovechó también para responderle a Ramiro Marra, quien había asegurado “ahora vamos por los musulmanes”: “El islam es una religión, mientras que el extremismo es una expresión de violencia que pretende justificarse en ella. Combatir el terrorismo no significa combatir el islam ni a los millones de personas que profesamos esta religión. Dicho esto, quisiera hacerle una pregunta”.

“En París, en el marco de Argentina Week, junto a Horacio Marín @HoracioMarin_ok presidente y CEO de YPF, se presentó uno de los proyectos de inversión más importantes de la historia de nuestro país, con la participación de una empresa de Emiratos Árabes Unidos, un Estado de mayoría musulmana”, continuó.

“Pero hay un detalle, señor Petri: parte de esa millonaria inversión que tanto necesita la Argentina proviene, precisamente, de un país donde se profesa la misma religión a la que Uds. parecen incluir en la llamada ‘batalla cultural’. Entonces, me pregunto: ¿esa ‘batalla cultural contra el islam’ también alcanzará a las empresas, empresarios, accionistas y gobiernos de países musulmanes que vienen a invertir miles de millones de dólares en nuestro país?”, agregó.

“¿O será que, cuando llegan las inversiones, las diferencias religiosas dejan de ser un problema? Porque una cosa es combatir el terrorismo y otra muy distinta es estigmatizar una religión”, se preguntó.

Zulemita Menem.

“Espero que el respeto por nuestra religión no dependa de los millones de dólares que sus fieles estén dispuestos a invertir. أكبر Allahu Akbar. Dios es grande”, completó.

La respuesta llegó con un posteo citado a un tuit del ex ministro, en el Petri compartió que replicaba un video de su discurso en Diputados. “Occidente está en peligro porque abandonó todas las ideas y valores que lo hicieron grande. Ya lo dijo @JMilei en Davos. Por eso hoy Argentina puede demostrarle a Europa y a todo Occidente que una Nación que recupera sus valores y raíces recupera su futuro!”.

“El islamismo radical, que considera a la mujer como propiedad tutelada, que busca someter y eliminar a las minorías religiosas, que considera botín de guerra la esclavitud sexual, que castiga la blasfemia con pena de muerte, que glorifica el martirio suicida...”, continuó.

El legislador dejó su cargo como ministro de Defensa. Foto: Captura de pantalla Honorable Cámara de Diputados de la Nación

“¿Sabe qué es el sistema que ustedes defienden? Un sistema que castiga con pena de muerte al que piensa distinto, que compra y vende mujeres, que dinamita templos y bibliotecas, y que le enseña a un chico de 16 años que su vida vale más como bomba que como futuro”, siguió.

“¡Eso no es una cultura alternativa! ¡Esa es la negación a la dignidad humana! Y no pasarán; por eso, en la Argentina… Y con esto termino... Por eso la Argentina puede demostrarle al mundo y a Europa que una nación que recupera sus valores y sus raíces es una nación que recupera su futuro. Muchas gracias, señor presidente”, cerró.