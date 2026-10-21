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Informe | El crecimiento del islam en Europa: Francia es el país occidental con mayor cantidad de musulmanes

Ya es la segunda religión del continente, y se calcula para 2050 la población musulmana en Europa podría llegar a 75 millones, equivalentes a un 10% de la población.

Federico Juanto
Por Federico Juanto
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🕌 EL ISLAM EN EUROPA | Los musulmanes tienen la tasa de natalidad más alta del mundo
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El islamismo es hoy la segunda religión en Europa y la que más rápido crece. Lejos de ser un fenómeno futuro, el aumento de la población musulmana ya está transformando la demografía, la política y la cultura del continente.

Para 2050, la población musulmana en Europa podría llegar a 75 millones, lo que equivaldría al 10% de la población.

Los expertos advierten que la brecha se explica tanto por la natalidad musulmana como por el declive de la natalidad europeo, que tiene una tasa de 1.4 hijos por mujer. Sin embargo, las tasas de fertilidad tienden a converger en el plazo de dos generaciones.

El crecimiento demográfico puso al Islam en el centro del debate público europeo. El verdadero desafío, según analistas, es construir sociedades plurales que eviten la marginación y la islamofobia, sin renunciar a la identidad europea.

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Burka usado en mujeres. Foto: Reuters.

El islam en Europa dejó de ser solo un tema de inmigración. Son ciudadanos europeos que estudian, trabajan y votan.

Para 2026 el debate ya no es si el islam forma parte de Europa. El debate es cómo convivir con una población más diversa en un continente que envejece.

IslamEuropaReligión
Federico Juanto
Federico Juanto

Columnista

Licenciado en comunicación social por la universidad nacional de Rosario. Periodista de canal 26. Leer bio

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