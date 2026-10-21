Informe | El crecimiento del islam en Europa: Francia es el país occidental con mayor cantidad de musulmanes

🕌 EL ISLAM EN EUROPA | Los musulmanes tienen la tasa de natalidad más alta del mundo

El islamismo es hoy la segunda religión en Europa y la que más rápido crece. Lejos de ser un fenómeno futuro, el aumento de la población musulmana ya está transformando la demografía, la política y la cultura del continente.

Para 2050, la población musulmana en Europa podría llegar a 75 millones, lo que equivaldría al 10% de la población.

Los expertos advierten que la brecha se explica tanto por la natalidad musulmana como por el declive de la natalidad europeo, que tiene una tasa de 1.4 hijos por mujer. Sin embargo, las tasas de fertilidad tienden a converger en el plazo de dos generaciones.

El crecimiento demográfico puso al Islam en el centro del debate público europeo. El verdadero desafío, según analistas, es construir sociedades plurales que eviten la marginación y la islamofobia, sin renunciar a la identidad europea.

El islam en Europa dejó de ser solo un tema de inmigración. Son ciudadanos europeos que estudian, trabajan y votan.

Para 2026 el debate ya no es si el islam forma parte de Europa. El debate es cómo convivir con una población más diversa en un continente que envejece.