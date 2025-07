Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

La serie sobre Carlos Menem divide a la familia del expresidente: del disgusto de su hermano Eduardo a la defensa de Zulemita

“Está hecha con mucha mala intención, no sé de dónde sacaron el guion”, señaló el exsenador, mientras que la hija del exmandatario apuntó que “es una gran fábula con partes de humor y otras partes fuertes”.

"Síganme", serie de Menem.

La serie sobre Carlos Saúl Menem no solo se convirtió en una de las producciones más vistas desde su estreno, sino que también causó división tanto entre el público como dentro de la familia del expresidente.

Por un lado, Eduardo, hermano del exmandatario, calificó que la tira “está hecha con muy mala leche”, mientras que Zulema, hija de Carlos, defendió el contenido en el que ella misma participó.

Leonardo Sbaraglia es Carlos Menem en "Menem", de Amazon Prime Video. Foto: Amazon Prime Video

“Está hecha con mucha mala intención, no sé de dónde sacaron el guion, pero seguramente copiaron algún libro de los que critican al ex presidente Menem”, apuntó Eduardo en diálogo con A24.

Y continuó: “Los hechos reales, los desfiguran y los ficcionales también aprovechan para contar una historia falsa. Los que hicieron la serie son unos farsantes porque desfiguran los hechos de una manera perjudicial para la imagen del ex presidente”.

Eduardo Menen Foto: NA

Asimismo, afirmó que su queja no se refiere a “una escena en particular, sino a toda la serie” e indicó: “Son todas mentiras, personajes que no existieron al igual que las historias. Lo de la privatización de los teléfonos lo cuentan como un negociado, cuando fue la más exitosa”.

Pese a su enojo, Eduardo negó cualquier intento de accionar legalmente contra la productora: “Soy hermano de Carlos, pero no tengo personería para hacer nada. No salgo en la serie, siquiera. Soy el que estuvo más cerca de Carlos durante toda su vida política y no me consultaron nada. No buscaban datos exactos, sino una historia falsa”.

Zulemita Menem defendió la serie sobre su padre

Horas después, Zulemita, hija del expresidente, salió en defensa de la serie, de la que supervisó el guion y varios aspectos.

“Es una serie ficcionada, una gran fábula con partes de humor y otras partes fuertes. Pero no deja de ser una ficción, y no un documental sobre la vida de mi papá. Entonces, si nos plantamos en ese lugar lo vemos con humor”, dijo en diálogo con A24.

Y añadió: “Hay que pensar que si hacían una serie absolutamente a favor de mi papá, aunque fuera con humor, no servía; y que si la hacían totalmente en contra tampoco servía. Entonces se llegó a un punto medio, a una gran fábula. Por ejemplo, con la escena de las odaliscas en el despacho de mi papá te das cuenta de que es mentira, que es ficción, porque no existía eso”.

Carlos Menem y Zulemita Menem Foto: NA

“Aunque mi papá era mujeriego, era prolijo. Con mi hermano vivimos en Olivos y jamás vimos ninguna mujer cruzarse con nosotros. Son cosas graciosas”, continuó.

Sobre su rol en la producción, Zulemita contó que se juntó con Leonardo Sbaraglia (actor que caracterizó a Carlos Menem), así como “también con la productora en calidad de asesora, de consultora, y también tuve entrevistas”.

Además, se tomó el tiempo para responderle a Eduardo Menem: “Yo entiendo que a mi tío le hubiera gustado más un documental, pero esta serie no es un documental, y en eso yo me quedo tranquila”, contestó.