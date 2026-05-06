Zulemita Menem. Foto: Instagram.

En las últimas horas, Zulemita Menem compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en las que reveló detalles de su reciente operación y explicó cómo atraviesa el proceso de recuperación. La empresaria mostró el estado de su pierna vendada y también contó de qué manera está enfrentando las limitaciones físicas tras la intervención quirúrgica.

En la primera historia, la hija del expresidente escribió: “Así somos los grandes jugadores… Tenemos algunas lesiones“. El comentario, junto con la foto, confirmó que debió operarse la pierna, aunque no contó el diagnóstico ni el motivo de la cirugía.

La salud de Zulemita Menem. Foto: Instagram

El mensaje de Zulemita deja entrever que la lesión podría estar relacionada con una actividad física o con un accidente, aunque decidió, por el momento, no aclarar nada al respecto.

Desde que se sometió a la operación, Zulemita decidió contar el avance en su perfil de Instagram, donde tiene más de 200 mil seguidores. En los posteos, además de mostrar el avance tras las operaciones, también agrega frases que amortiguan la situación y le restan dramatismo.