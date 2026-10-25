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Milei, expectante por las elecciones en Brasil: apuesta a un triunfo de Bolsonaro para consolidar la derecha internacional

El presidente espera los resultados del balotaje en el que su aliado, Flávio Bolsonaro, se enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva.

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Javier Milei y Flávio Bolsonaro
Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS
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Este domingo 25 de octubre, Javier Milei está a la expectativa por las elecciones de Brasil. Desde Olivos, el presidente sigue de cerca el minuto a minuto de lo que pasa en los comicios y espera los resultados del balotaje en el que su aliado, Flávio Bolsonaro, se enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva.

Según el Tribunal Superior Electoral (TSE), el 4 de octubre Bolsonaro logró el 47,03% de los votos contra el 45,16% de Lula. Ese día, 33.441.825 brasileños no fueron a las urnas, teniendo en cuenta un padrón electoral de más de 158 millones de personas.

Debate entre Lula y Bolsonaro elecciones en brasil
Debate entre Lula y Bolsonaro. Foto: EFE

Ese resultado entusiasmó a Milei, quien en más de una oportunidad respaldó al candidato del Partido Liberal (PL) y apuntó contra el actual presidente y candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), quien va en búsqueda de su cuarto mandato.

El viernes 23 de octubre, Milei se presentó en la Gala Anual de la Fundación Faro y dejó un claro mensaje sobre su posición para las elecciones brasileñas. “Este domingo tenemos otra cita clave en Brasil, donde si las fuerzas del cielo acompañan a Flávio Bolsonaro, vamos a dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha, que le plantea cara al comunismo en todo el mundo”, había expresado.

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Javier Milei y Flávio Bolsonaro
Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Pese al resultado de los primeros días de octubre, las últimas encuestas reflejan un posible resultado mucho más ajustado entre los candidatos de Brasil. Milei no se comunicó con Bolsonaro hasta el momento, según fuentes del entorno presidencial, pero no significa que no lo haga una vez obtenidos los resultados.

Para el oficialismo, el triunfo del liberalismo en Brasil implicaría una reconfiguración del escenario regional. Además, cambiaría la relación internacional con Estados Unidos, especialmente con el presidente Donald Trump.

Por el momento, Milei no emitió un mensaje sobre lo que está sucediendo en Brasil y evitó compartir publicaciones en sus redes sociales.

La Justicia de Brasil extendió la votación hasta las 19 y suspendieron el escrutinio

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil suspendió temporalmente el escrutinio del balotaje presidencial después de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, ordenara extender la votación hasta las 19, hora de Brasilia y Argentina, dos horas más de lo previsto. La decisión se conoció cuando ya había comenzado la difusión de los primeros resultados y obligó a interrumpir momentáneamente su publicación.

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Brasil define el próximo capítulo Foto: REUTERS

La medida respondió a un pedido de la coalición del presidente Lula da Silva, que denunció problemas con el transporte público en distintas ciudades, especialmente en Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas, en el estado de Bahía.

Según la resolución judicial, las dificultades para trasladarse podían impedir que parte del electorado llegara a votar. El TSE deberá reorganizar el proceso de escrutinio y difusión de resultados, mientras continúa la votación para definir al próximo presidente entre Lula y Bolsonaro.

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