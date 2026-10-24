Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cierran sus campañas con marchas y motos antes del balotaje en Brasil

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cierran sus campañas antes del balotaje. Foto: REUTERS

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro empezaron a cerrar sus campañas electorales con multitudinarias movilizaciones en distintas ciudades del país, a pocas horas del balotaje presidencial del domingo 25.

El mandatario recorrió la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, mientras que su rival encabezó una caravana de motocicletas en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ambos buscan conquistar los últimos apoyos en una elección que las encuestas presentan como extremadamente ajustada.

Lula reunió a miles de seguidores en Copacabana y aseguró que ganará las elecciones

El mandatario brasileño, de 80 años, inició su última jornada de campaña con una movilización en la emblemática playa de Copacabana, donde miles de simpatizantes vestidos de rojo desplegaron una enorme bandera de Brasil.

Lula da Silva protagonizó el cierre de campaña en Copacabana antes del balotaje. Foto: REUTERS

Acompañado por dirigentes y aliados políticos, recorrió la zona sobre un vehículo y expresó su confianza en conseguir un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

“Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones. Pueden anotar ahí: mañana seré elegido presidente de la República otra vez”, afirmó Lula ante los periodistas, según informó la agencia EFE.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) sostuvo que la ciudadanía busca transformaciones, pero advirtió que “el pueblo quiere un cambio a mejor, hacia adelante, el pueblo no quiere retroceder”.

Durante su intervención, también lanzó fuertes críticas contra Flávio Bolsonaro, a quien acusó de tener vínculos con milicias, y alertó sobre lo que considera riesgos para la democracia y las libertades. Estas acusaciones forman parte de sus declaraciones de campaña.

Lula agradeció además la movilización de sus seguidores, especialmente en redes sociales. Como ejemplo, mencionó el canal de WhatsApp denominado “Ejército de Lula”, impulsado por su aliado André Janones, que superó los 10 millones de usuarios en pocos días.

Tras su paso por Río de Janeiro, el presidente tiene previsto finalizar su campaña en São Paulo, el mayor colegio electoral del país, con una nueva movilización en la avenida Paulista.

Flávio Bolsonaro encabezó una caravana de motos en Minas Gerais y se mostró confiado

En paralelo, Flávio Bolsonaro, de 45 años, movilizó a miles de simpatizantes en Belo Horizonte, donde protagonizó una caravana de motocicletas que recordó los actos organizados por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El candidato del Partido Liberal (PL) participó de una marcha acompañado por dirigentes aliados y cientos de motociclistas que recorrieron las calles de la capital de Minas Gerais hasta llegar a la Plaza de la Libertad.

Los asistentes, vestidos mayoritariamente de verde y amarillo, exhibieron banderas brasileñas y corearon “mito, mito, mito”, el apodo utilizado por los seguidores de su padre.

“El pueblo mineiro tendrá un presidente que no lanzará amenazas y que va a ser un socio de ustedes”, expresó el senador a través de sus redes sociales antes de comenzar la movilización.

La elección de Minas Gerais tiene un peso estratégico: es el segundo mayor colegio electoral de Brasil y tradicionalmente ha sido un territorio decisivo en las disputas presidenciales. Flávio Bolsonaro consiguió imponerse allí durante la primera vuelta del 4 de octubre.

Tras la movilización, el dirigente opositor tiene previsto trasladarse a Río de Janeiro, considerada la cuna política del bolsonarismo, para completar su última jornada de campaña en la zona de Barra da Tijuca.

Qué dicen las encuestas y a qué hora se vota en el balotaje de Brasil

La segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre enfrenta a dos candidatos que llegan separados por una diferencia mínima en los sondeos.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% conseguido por Lula, según los resultados publicados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Sin embargo, la última encuesta de Datafolha, difundida el jueves 22 de octubre, mostró un empate entre ambos candidatos, con el 50% de los votos válidos para cada uno. El estudio incluyó 2.520 entrevistas y tuvo un margen de error de dos puntos porcentuales.

La votación se desarrollará entre las 8 y las 17, según el horario oficial de Brasilia, conforme al calendario del TSE. Los electores que se encuentren en regiones con otros husos horarios deberán respetar la equivalencia local.

Con las campañas finalizadas, Brasil se prepara para definir quién gobernará durante los próximos cuatro años, en una elección cuyo resultado dependerá de los votos emitidos este domingo.